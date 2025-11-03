Компанія Warren Buffett’s Berkshire Hathaway могла непомітно скоротити свою величезну частку в Apple у третьому кварталі. Про це пише CNBC з посиланням на нову регуляторну звітність.
Деталі
- У своєму останньому квартальному звіті Berkshire зазначила, що собівартість її інвестицій у акції компаній споживчого сектору знизилася приблизно на $1,2 млрд порівняно з попереднім кварталом. Ця категорія переважно складається з гігантської позиції конгломерату в Apple, що свідчить про те, що падіння, ймовірно, відображає додатковий продаж акцій Apple, пише видання.
- Зазначається, що акції Apple зросли більш ніж на 24% у третьому кварталі, і цей стрибок міг дати Баффетту привабливу можливість зафіксувати прибуток.
- Інвестори отримають більше ясності щодо точного розміру позиції Berkshire в Apple, коли компанія оприлюднить детальний звіт 13F для Комісії з цінних паперів і бірж США пізніше цього місяця. У ньому буде розкрито будь-які зміни в індивідуальних акційних позиціях станом на 30 вересня.
- Баффет раніше натякав, що скорочення частки в Apple було пов’язане з податковими причинами, але інші припускали, що масштаб продажів вказує на те, що так званий Оракул з Омахи також турбувався через високу оцінку Apple. Деякі вважали, що це також частина управління портфелем, оскільки частка Apple стала настільки великою, що в певний момент становила понад половину інвестиційного портфеля Berkshire.
- Berkshire вже 12 кварталів поспіль є чистим продавцем акцій, зібравши понад $6 млрд готівки у третьому кварталі. Улюблений колись показник Баффета для оцінки фондового ринку – співвідношення загальної вартості всіх публічно торгуваних акцій США до валового національного продукту країни – досяг історичного максимуму, дійшовши до рівня, який він колись назвав «грою з вогнем».
Контекст
У 2024 році Баффет влаштував розпродаж акцій Apple, скоротивши дві третини частки Berkshire – несподіваний крок для інвестора, відомого своєю довгостроковою стратегією. Berkshire також зменшила свою частку в Apple у другому кварталі цього року. На кінець червня виробник iPhone все ще залишався найбільшим активом Berkshire, з 280 млн акцій вартістю $57 млрд.
