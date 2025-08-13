Підписка від 49 грн
Голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук йде з посади

Сергій Шевчук
Марія Денисюк
Олександр Писарук, Райффайзен Банку

СЕО Райффайзен Банку Олександр Писарук йде з посади

Очільник «Райфу» Олександр Писарук, 60, покидає посаду після майже шести років на ній. Останній робочий день Писарука – 31 грудня, йдеться у повідомленні пресслужби банку, наданому на запит Forbes Ukraine.

