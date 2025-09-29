Світові гіганти штучного інтелекту зміщують фокус із мовних моделей на так звані «світові моделі», які здатні краще розуміти фізичне середовище людини. Google DeepMind, Meta та Nvidia змагаються за новий прорив у технології, яка може стати основою для «суперінтелекту», пише FT .

Деталі

У той час як розвиток великих мовних моделей (LLM) уповільнився, провідні ШІ-компанії розробляють системи, що вчаться не лише на текстах, а й на відео та даних від роботів.

Мета – навчити алгоритми орієнтуватися у фізичному світі, відкриваючи шлях до прогресу у сфері самокерованих авто, робототехніки та ШІ-агентів. Світові моделі потребують величезних обсягів даних і обчислювальної потужності, але вважаються ключем до «фізичного ШІ».

За словами віцепрезидента Nvidia з технологій симуляції Рева Лебаредіана, потенційний ринок таких систем може сягати $100 трлн – майже розмір усієї глобальної економіки.

«Якщо ми створимо інтелект, здатний розуміти та діяти у фізичному світі, масштаб можливостей буде колосальним», – наголосив він.

У серпні DeepMind презентував Genie 3, який формує відео покадрово, враховуючи попередні взаємодії.

Meta, під керівництвом Яна ЛеКуна, навчає свої моделі V-JEPA на необробленому відеоконтенті, відтворюючи процес пізнання дітей. У червні компанія запустила другу версію V-JEPA та тестує її на роботах.

Паралельно Марк Цукерберг інвестує у розвиток мовних моделей Llama, залучивши до керівництва AI-напрямком Александра Вана, засновника Scale AI.

Стартапи також шукають нішеві застосування. World Labs, створений «матірʼю ШІ», Фей-Фей Лі, працює над генерацією тривимірних ігрових середовищ із одного зображення, а Runway вже співпрацює з Голлівудом, створюючи реалістичні сцени для кіно та ігор.

Свої дані у розвиток «світових моделей» вкладає і Niantic: завдяки грі Pokémon Go компанія зібрала мапу з 10 млн локацій, яку нині використовує для навчання своїх систем.

Nvidia зі свого боку робить ставку на платформу Omniverse, яка симулює фізичні середовища та має стати основою для розвитку робототехніки. Її CEO Дженсен Хуанг наголошує: наступна ера компанії пов’язана з «фізичним ШІ».

Попри гучні амбіції, експерти прогнозують, що досягнення систем із людським рівнем інтелекту може зайняти ще щонайменше десятиліття. Та потенційний масштаб застосувань – від медицини до виробництва – вже сьогодні робить «світові моделі» найгарячішим напрямом у світових перегонах штучного інтелекту.

Контекст

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, за даними WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.