Мільярдер та інвестор у сфері оборонних технологій і штучного інтелекту Пітер Тіль просуває ідею, що спроби протистояти розвитку технологій та ШІ можуть лише прискорити настання апокаліпсиса, пише WSJ . У серії закритих лекцій у Сан-Франциско він розмірковує над біблійними пророцтвами, попереджаючи про небезпеку тоталітарного світового уряду, який, на його думку, може стати сучасним втіленням Антихриста.

Деталі

Тіль описує можливі екзистенційні ризики для людства – від ядерної війни та кліматичної катастрофи до біологічної зброї та автономних бойових роботів на базі ШІ.

На його думку, для протистояння цьому та для забезпечення «миру та безпеки» буде створено єдиний світовий уряд. У його інтерпретації саме така система може стати тим, що в християнській вірі визначається як Антихрист.

Тому Тіль закликає не боятися розвитку технологій та ШІ, адже, на його переконання, спротив прогресу може прискорити появу Антихриста.

Людство має продовжувати науковий прогрес, щоб уникнути як самознищення через технології, так і поглинання світовим тоталітарним режимом.

Цитати

«Апокаліптичні пророцтва – це лише передбачення того, що люди здатні зробити, коли отримують дедалі потужніші технології без жодних священних обмежень».

«Боятися чи регулювати науковий прогрес означає лише пришвидшити прихід Антихриста».

«Антихрист, найімовірніше, з’явиться як великий гуманіст і філантроп, але саме поєднання таких ідей із владою держави робить їх небезпечними».

«Останні два роки з появою ШІ здається, що ми відкрили нову форму буття з безмежним потенціалом. Це щось схоже на Бога».

Контекст

Пітер Тіль, співзасновник PayPal та венчурної компанії Founders Fund, відомий своїми інвестиціями у стартапи в сферах оборони та ШІ. Статки Тіля Forbes оцінює у $26,4 млрд.

Його серія лекцій у Сан-Франциско організована неприбутковою організацією ACTS 17, що поєднує технологічних підприємців та християнські спільноти.

Останнім часом дедалі більше діячів Кремнієвої долини відкрито говорять про релігію. Колишній CEO Intel Пет Ґелсінґер розповідав про свою віру у лекції, керівник Y Combinator Ґаррі Тан обговорював взаємозв’язок науки й релігії, а Ілон Маск цитував уривки з Біблії. Публічне обговорення релігійних тем у Кремнієвій долині свідчить про зміну культурного клімату у традиційно секулярному середовищі.