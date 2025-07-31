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Акції Meta злетіли після сильного кварталу: інвестори підтримують ставку Цукерберга на ШІ

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Марк Цукерберг /Getty Images

Марк Цукерберг Фото Getty Images

Meta – материнська компанія Facebook та Instagram – додала понад $150 млрд до ринкової капіталізації після публікації квартальної звітності, яка перевершила очікування. Інвестори позитивно сприймають плани зі створенням нової секретної ШI-лабораторії з командою «суперінтелекту», пише FT.

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Деталі

  • У другому кварталі 2025 року виручка Meta зросла на 22% до $47,5 млрд, а чистий прибуток – на 36% до $18,3 млрд. Обидва показники перевищили прогнози аналітиків. У післяторговій сесії акції компанії зросли більш ніж на 11%. 
  • Meta також опублікувала оптимістичний прогноз на наступний квартал, демонструючи стабільність рекламного бізнесу, попри активну експансію у сферу ШІ.
  • Засновник і CEO компанії Марк Цукерберг підтвердив курс на «суперінтелект», зокрема, агресивний хантинг ШІ-талантів з OpenAI, Apple і Google, багатомільйонні бонуси за підписання контрактів, інвестиції в інфраструктуру, нові дата-центри та енергетичні проєкти. 
  • Цього місяця він оголосив про створення нової лабораторії, яку очолить Александр Ванґ, колишній CEO Scale AI. Meta вклала понад $14 млрд у цей напрямок.

Контекст

Meta, яка у 2022 році втратила довіру інвесторів через провал із метавсесвітом, зараз змінила фокус на ШІ. Цукерберг наголошує, що його мета – створити інтелект, здатний не лише автоматизувати процеси, а й покращити життя людей, зокрема через інтеграцію ШІ у розумні окуляри та культурні платформи.

Однак амбіції мають ціну: у 2025 році компанія підвищила мінімальний прогноз капітальних витрат до $66–72 млрд, а у 2026 очікує ще вищих витрат – можливо, понад $100 млрд. 

CFO Meta Сьюзен Лі визнала, що доходів від генеративного ШІ у 2025–2026 роках компанія не очікує, але вважає такі витрати виправданими на тлі довгострокової ставки на лідерство в ШІ.

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