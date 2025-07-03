Президент США Дональд Трамп отримав ключову політичну перемогу: Палата представників 3 липня ухвалила його податково-бюджетний законопроєкт. Це дає змогу Трампу підписати документ під назвою «Один великий красивий закон» до 4 липня, як і було обіцяно, пише FT . Цей закон передбачає розширення податкових пільг, зменшення соціальних витрат і рекордне підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.

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Законопроєкт підтримали 218 конгресменів, 214 – проголосували проти. Вирішальні голоси забезпечили республіканці, попри критику частини партії та спротив двох однопартійців.

Документ передбачає збереження податкових пільг із першого терміну Трампа, нові податкові послаблення для чайових та понаднормової роботи, а також скорочення фінансування Medicaid та інших програм соцдопомоги.

Водночас скасовуються «зелені» податкові пільги часів президентства Джо Байдена. Замість цього зростають видатки на оборону та імміграційний контроль.

Законопроєкт передбачає рекордне одноразове підвищення ліміту держборгу на $5 трлн. Це викликає занепокоєння серед економістів і бізнесу.

Палата проголосувала за документ після затяжної блокади з боку демократів. Лідер меншості Гакім Джеффріс виступав проти законопроєкту понад 8 годин.

Уже 4 липня Трамп планує відсвяткувати підписання документа на мітингу в Айові – штаті, що двічі забезпечив йому старт президентських перегонів.

Контекст

Голосування в Сенаті відбулося на початку тижня – вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей-Ді Ванс.

Закон уже викликав гучну політичну полеміку: демократів обурює, що скорочення торкнуться переважно бідних, тоді як користь отримають багаті.

Для Трампа цей закон – ключовий елемент його передвиборчої програми 2024 року. Його ухвалення демонструє ефективність жорсткого політичного стилю президента, який зміг придушити внутрішню опозицію в партії та публічно тиснув на незгодних конгресменів. Навіть колишній союзник Ілон Маск, який різко розкритикував закон і пригрозив підтримувати опонентів республіканців, не зміг зупинити його ухвалення.

Фіскальні наслідки можуть бути значними: $3 трлн додаткового боргу, скорочення охоплення державною медичною страховкою для мільйонів американців, зменшення субсидій для «зелених» проєктів та лікарень, які обслуговують малозабезпечених. Натомість Трамп обіцяє «нову еру зростання» і вважає ухвалення закону «подарунком до Дня незалежності».