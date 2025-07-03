Президент США Дональд Трамп отримав ключову політичну перемогу: Палата представників 3 липня ухвалила його податково-бюджетний законопроєкт. Це дає змогу Трампу підписати документ під назвою «Один великий красивий закон» до 4 липня, як і було обіцяно, пише FT. Цей закон передбачає розширення податкових пільг, зменшення соціальних витрат і рекордне підвищення стелі державного боргу на $5 трлн.
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Деталі
- Законопроєкт підтримали 218 конгресменів, 214 – проголосували проти. Вирішальні голоси забезпечили республіканці, попри критику частини партії та спротив двох однопартійців.
- Документ передбачає збереження податкових пільг із першого терміну Трампа, нові податкові послаблення для чайових та понаднормової роботи, а також скорочення фінансування Medicaid та інших програм соцдопомоги.
- Водночас скасовуються «зелені» податкові пільги часів президентства Джо Байдена. Замість цього зростають видатки на оборону та імміграційний контроль.
- Законопроєкт передбачає рекордне одноразове підвищення ліміту держборгу на $5 трлн. Це викликає занепокоєння серед економістів і бізнесу.
- Палата проголосувала за документ після затяжної блокади з боку демократів. Лідер меншості Гакім Джеффріс виступав проти законопроєкту понад 8 годин.
- Уже 4 липня Трамп планує відсвяткувати підписання документа на мітингу в Айові – штаті, що двічі забезпечив йому старт президентських перегонів.
Контекст
Голосування в Сенаті відбулося на початку тижня – вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей-Ді Ванс.
Закон уже викликав гучну політичну полеміку: демократів обурює, що скорочення торкнуться переважно бідних, тоді як користь отримають багаті.
Для Трампа цей закон – ключовий елемент його передвиборчої програми 2024 року. Його ухвалення демонструє ефективність жорсткого політичного стилю президента, який зміг придушити внутрішню опозицію в партії та публічно тиснув на незгодних конгресменів. Навіть колишній союзник Ілон Маск, який різко розкритикував закон і пригрозив підтримувати опонентів республіканців, не зміг зупинити його ухвалення.
Фіскальні наслідки можуть бути значними: $3 трлн додаткового боргу, скорочення охоплення державною медичною страховкою для мільйонів американців, зменшення субсидій для «зелених» проєктів та лікарень, які обслуговують малозабезпечених. Натомість Трамп обіцяє «нову еру зростання» і вважає ухвалення закону «подарунком до Дня незалежності».
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