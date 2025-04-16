Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Google представив генератор коротких відео Veo 2 для користувачів Gemini

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Користувачі ШІ-бота Gemini від Google відтепер можуть створювати та ділитися відео, використовуючи відеомодель Veo 2, йдеться у блозі компанії. Генератор перетворює текстові підказки в динамічні 8-секундні відеоролики.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключові факти

  • Нова функція ШІ створює 8-секундне відео з роздільною здатністю 720p, яке передається як файл MP4 в альбомному форматі 16:9. 
  • Наразі Gemini підтримує лише генерацію тексту у відео, але компанія працює над розширенням функціоналу у майбутніх оновленнях.
  • Усі відео, створені за допомогою Veo 2, позначені SynthID – цифровим водяним знаком, вбудованим у кожен кадр, який вказує на те, що відео створено за допомогою ШІ.

  • Генерувати відео можуть користувачі Gemini Advanced у віці від 18 років всіма мовами та в усіх країнах, де доступні програми Gemini.
  • «Veo 2 є значним кроком уперед у створенні відео за допомогою ШІ, розроблений для створення високоякісних, деталізованих відео з кінематографічним реалізмом», – повідомляє Google.
  • Завдяки кращому розумінню фізики реального світу та руху людини, генератор забезпечує плавний рух персонажів, реалістичні сцени й більш тонкі візуальні деталі у різних предметах і стилях.
  • Для того щоб згенерувати відео, слід вибрати «Veo 2» з меню моделей у лівому верхньому куті Gemini Advanced. 
  • Створювати та ділитися відео можна і в мобільному додатку Gemini. Veo 2 також доступний у Google Labs через інстумент Whisk, який дає змогу створювати нові зображення, використовуючи як текстові, так і графічні підказки, а тепер анімувати їх у відео.

Контекст

Gemini – це відповідь Google компаніям Microsoft Corp. та OpenAI, які, на думку деяких експертів, швидше скористалися перевагами нинішнього буму штучного інтелекту, зокрема серед хмарних клієнтів і розробників. Тепер Google прагне заманити цих користувачів у свою екосистему за допомогою більш потужних інструментів. 

Google презентував Gemini у грудні 2023-го, модель обійшла GPT-4 у більшості тестів, демонструючи потужність в аналізі наукових текстів, відео та юридичних документів. Але свято тривало недовго – одразу почалися спроби масштабувати функціональність: довга пам’ять, генерація подкастів, обробка PDF. Команда почала інтегрувати Gemini в усі продукти компанії. ChatGPT і далі випереджав Gemini за кількістю завантажень: 600 млн проти 140 млн, за даними Sensor Tower.

Детальніше про те, як створювався конкурент чату GPT – читайте тут.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні