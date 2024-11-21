Google протистоїть вимозі продати Chrome. Компанія готує контрпропозицію

Деталі

Мінʼюст також планує заборонити ексклюзивні контракти з Apple, Samsung та іншими виробниками, які встановлюють Google пошуковиком за замовчуванням, а також зобов’язати компанію ділитися результатами пошуку з конкурентами протягом 10 років.

Мета цих дій – зробити ринок більш конкурентним, обмеживши домінування Google.

Google назвала такі вимоги радикальними та надмірним втручанням, наголосивши, що розділення бізнесу може завдати шкоди приватності користувачів, інноваціям та глобальному лідерству США в технологіях. Компанія також вважає, що це зашкодить й іншим гравцям ринку, зокрема Mozilla Firefox, який залежить від угод із Google.

Юридичний директор Google Кент Вокер заявив, що компанія готова до тривалої боротьби та планує представити власну контрпропозицію до кінця 2024 року.

Контекст

Антимонопольні претензії до Google беруть початок ще з 2020 року, коли за каденції Дональда Трампа Міністерство юстиції США ініціювало справу проти компанії. 12 вересня 2023 року уряд почав доводити у суді, що техногігант застосовував нечесні методи, щоб утримувати домінуючу позицію на ринку пошуку. Це перша за останні два десятиліття антимонопольна справа Міністерства проти великої технологічної компанії.

Сторона обвинувачення стверджує, що Google незаконно використала свою частку ринку, яка становить 90%, щоб обмежити конкуренцію в пошуковому та рекламному бізнесі. Протягом десятиліть компанія нібито платила Apple, Samsung Electronics та іншим мільярди доларів за пріоритетне розміщення свого пошуковика на смартфонах і браузерах. Ця стратегія зробила Google найпопулярнішою пошуковою системою у світі, забезпечуючи понад $300 млрд щорічного доходу, переважно від реклами.

У серпні 2024 року суд визнав, що Google незаконно монополізувала ринок пошуку через ексклюзивні угоди. Це стало першою великою перемогою антимонопольних органів США у справі проти технологічного гіганта за понад 20 років. Уряд доводить, що такі дії Google призвели до недобросовісної конкуренції на ринку онлайн-пошуку та реклами.