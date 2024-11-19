Антимонопольні органи США хочуть, щоб суд зобовʼязав Google продати найпопулярніший браузер у світі Chrome в рамках антимонопольного судового процесу, пише Bloomberg із посиланням на джерела. Браузер Chrome контролює близько 61% ринку у США, за даними сервісу аналітики веб-трафіку StatCounter.

Ключові факти

За даними джерел, знайомих із планами, Мін’юст США звернеться до судді, який у серпні ухвалив, що Google незаконно монополізував ринок пошуку, з проханням вжити заходів, повʼязаних зі штучним інтелектом та операційною системою Android для смартфонів.

Представники антимонопольного відомства, а також штати, що приєдналися до справи, планують у середу, 19 листопада, рекомендувати федеральному судді Аміту Мехте ввести вимоги щодо ліцензування даних, повідомили джерела.

Якщо Мехта прийме ці пропозиції, вони мають потенціал змінити ринок онлайн-пошуку і зростаючу індустрію штучного інтелекту.

Володіння найпопулярнішим у світі веб-браузером є ключовим для рекламного бізнесу Google. Компанія може бачити активність зареєстрованих користувачів та використовувати ці дані для більш ефективного таргетування рекламних акцій, які приносять більшу частину її доходу. Google також використовує Chrome для направлення користувачів до свого флагманського продукту ШІ Gemini.

Віце-президент Google з питань регулювання Лі-Енн Малхолланд заявила, що Міністерство юстиції «продовжує просувати радикальний порядок денний, що виходить далеко за межі правових питань у цій справі». Вона додала, що «уряд, що ставить на ваги подібним чином, завдасть шкоди споживачам, розробникам та американському технологічному лідерству саме в той момент, коли це найбільше необхідно».

Контекст

Ще за президентської каденції у США Дональда Трампа у 2020 році проти транснаціональної корпорації Google було розпочато антимонопольну справу. 12 вересня 2023-го міністерство юстиції США почало доводити у суді, що техногігант використав нечесні тактики для того, щоб забезпечити собі статус пошуковика №1 у світі. Це перша антимонопольна справа міністерства проти великої технокомпанії за останні 20 років. Міністерство юстиції США разом зі своїми прокурорами намагалися довести, що Google незаконно використав свою 90%-ву частку ринку, аби задушити конкурентів у пошуковому і рекламному бізнесі.

Уряд заявив, що Google протягом десятиліть платила Apple, Samsung Electronics Co. та іншим мільярди за пріоритетне розміщення на смартфонах і веб-браузерах. Ця позиція за умовчанням дала змогу Google створити найбільш використовувану пошукову систему у світі й забезпечила понад $300 млрд річного доходу, що в основному генерується пошуковою рекламою.

У серпні суд в США постановив, що компанія Google незаконно монополізувала ринок пошуку за допомогою ексклюзивних угод. Таким чином уряд переміг у першій великій антимонопольній справі проти технологічного гіганта за більш як два десятиліття. Антимонопольні органи стверджують, що Google незаконно монополізувала ринок онлайн-пошуку та повʼязаної з ним реклами.