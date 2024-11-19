Shell виходить з України. Мережу АЗС нідерландської компанії викупить «Укрнафта». В чому причина і яка вартість угоди

Одна з найбільших паливних компаній світу Shell продає українські активи державній «Укрнафті». 17 років присутності в Україні перекреслила спірна націоналізація 49% мережі . Скільки коштувала угода, як вона посилить «Укрнафту» та що буде з націоналізованою часткою?

«Укрнафта» і Shell вранці 19 листопада підписали угоду про придбання українською державною компанією 51% мережі АЗС в Україні. Угоду має погодити Антимонопольний комітет. Решта мережі перебуває у власності Фонду державного майна України після націоналізації у квітні 2024-го.

Після закриття угоди «Укрнафта» закріпиться в статусі найбільшої мережі України – кількість її заправок зросте на 22%, до 665. У найближчого конкурента ОККО – 410 АЗС.