Інвестгрупа 3G Capital купує взуттєвий бренд Skechers за $9 млрд

Угода стала найбільшою покупкою у взуттєвій галузі на сьогоднішній день. Skechers є одним з найбільших у світі брендів взуття, він отримав дохід у розмірі $8,97 млрд у 2024 році.

Американо-бразильська інвестиційна група 3G Capital домовилася про придбання американської взуттєвої компанії Skechers приблизно за $9,4 млрд готівкою, пише Financial Times 5 травня. Угода буде закрита у третьому кварталі цього року.

Ключові факти

За умовами угоди акціонери Skechers матимуть можливість викупу по $63 за акцію, що становить майже 30-відсоткову премію до ціни закриття 2 травня. В якості альтернативи акціонери можуть отримати $57 готівкою плюс частку в нещодавно створеній приватній материнській компанії, яка контролюватиме взуттєву групу.

Генеральний директор Роберт Грінберг, який заснував Skechers у 1992 році, продовжить керувати фірмою разом із існуючою командою менеджерів. Його син Майкл Грінберг залишиться президентом, а фірма збереже свою штаб-квартиру у Каліфорнії.

Рішення надати постійним акціонерам Skechers можливість зберегти невелику частку компанії незвичайно для приватних угод. Однак для 3G це підкреслює її переконаність у довгостроковому зростанні компанії.

Хоча 3G найбільш відома тим, що використовує компанії, які вона купує, як інструменти для поглинання конкурентів і домінування в секторі, джерела, близькі до інвестиційної компанії, стверджують, що вона, швидше за все, зосередиться на розширенні групи зсередини.

Очікується, що угода буде закрита у третьому кварталі цього року, вона вже була одноголосно схвалена радою директорів Skechers.

Контекст

3G має досвід роботи з засновниками бізнесу, щоб перетворити їх фірми на великих гравців у своїх секторах. На початку 2000-х років бразильські засновники 3G обʼєдналися з бельгійськими сімʼями Ван Дамм, де Споельберх і де Мевіус, щоб обʼєднати AmBev і Interbrew, створивши InBev, а потім купивши Anheuser-Busch, щоб сформувати AB InBev.

Компанія Skechers повідомила про рекордні продажі у розмірі $2,41 млрд у першому кварталі 2025 року, але відкликала свій річний прогноз результатів, пославшись на «макроекономічну невизначеність, спричинену глобальною торговельною політикою».

Взуттєві компанії, які виробляють більшу частину свого взуття в Китаї та Південно-Східній Азії, сильно постраждали від мит ​​президента США Дональда Трампа, включаючи 145-відсотковий збір на китайський імпорт. У 2024 році на США припало 38% світових продажів Skechers, тоді як Китай та Вʼєтнам забезпечили більшу частину виробництва.

2 травня компанія Skechers заявила, що митна політика США «представляє значний ризик для ділових операцій» і може призвести до зниження рентабельності, зростання цін на взуття та зниження споживчого попиту.

Компанія Skechers також підписала листа з іншими великими виробниками взуття, закликаючи президента Трампа звільнити взуття від високих «взаємних» мит. У листі містилося попередження про «екзистенційну загрозу» американським роздрібним продавцям взуття, і про те, що вони були змушені призупинити виконання замовлень і що «запаси для споживачів у США незабаром можуть вичерпатися».