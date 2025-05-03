Adidas і Nike закликають Трампа скасувати мита на взуття

Американська асоціація дистриб’юторів і роздрібних продавців взуття закликала президента США Дональда Трампа скасувати мита на взуття, попереджаючи про «екзистенційну загрозу» для галузі. Про це пише Bloomberg .

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У листі від 29 квітня, підписаному Nike Inc., Under Armour Inc., Puma SE та американським підрозділом Adidas, зазначається, що мита можуть спричинити зростання цін на взуття в США та закриття компаній.

«Мита загрожують робочим місцям у взуттєвій галузі та американським споживачам», – йдеться в листі, де ситуацію називають надзвичайною, що потребує термінових дій.

Компанії наголошують, що мита не стимулюватимуть повернення виробництва до США, адже це вимагає значних інвестицій і багаторічної перебудови ланцюгів постачання, що є надто дорогим і складним процесом.

Виробники також вказали, що країни, як-от В’єтнам та Індонезія, де зосереджено основне виробництво (зокрема половина взуття Nike виготовляється у В’єтнамі), можуть зіткнутися з найвищими митами.

Контекст

2 квітня 2025 року, названого Дональдом Трампом «Днем визволення», США запровадили 10% мито на весь імпорт і підвищили тарифи для 57 торговельних партнерів, зокрема Китаю.

9 квітня Трамп оголосив про зростання мит на китайські товари до 125%. Для країн, які не відреагували на попередні підвищення, дію нових тарифів відклали на 90 днів. Це спричинило скорочення виробництва на китайських заводах і масові неоплачувані відпустки через зниження попиту на товари – від одягу до техніки.

Нещодавно Трамп запровадив 90-денну паузу для частини раніше введених мит і пом’якшив тон щодо Китаю після підвищення тарифів на імпорт із цієї країни до 145%.

Хоча Трамп висловив бажання домовитися з лідером КНР Сі Цзіньпіном про врегулювання торговельних питань, Пекін не поспішає розпочинати переговори на найвищому рівні.

22 квітня Трамп заявив, що готовий знизити мита на китайські товари, зазначивши, що 145%-ні тарифи зменшать, але вони «не будуть нульовими». Це дещо заспокоїло інвесторів, стурбованих агресивною політикою Білого дому.