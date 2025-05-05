Воррен Баффет довірив управління імперією Berkshire Hathaway Грегу Абелю. Хто це і чи впорається він? Розбір WSJ та The Economist

Після 60 років на чолі Berkshire Hathaway інвестор Воррен Баффет , 94, оголосив про те, що залишає посаду CEO конгломерату. Його наступником стане чинний віцепрезидент Грег Абель, 62. Йому доведеться не лише очолити імперію вартістю понад $1,1 трлн, а й визначати нову стратегію її роботи. Чи впорається Абель? Головне з розборів WSJ та The Economist

3 травня, під час щорічних зборів акціонерів Berkshire Hathaway в Омасі, Воррен Баффет оголосив, що наприкінці 2025 року він залишить посаду CEO конгломерату. Наприкінці зустрічі на екрані з’явилося повідомлення: «Попередження: залишилося п’ять хвилин». Зі стриманістю Баффет промовив: «Настав момент, коли Грег має стати CEO компанії наприкінці року».

Поруч сидів віцепрезидент Berkshire Hathaway Грег Абель і, за його словами, почув це вперше. Так завершилося 60-річне правління однієї з найбільш легендарних постатей в історії інвестування.

Воррен Баффет, 94, очолював Berkshire Hathaway з 1965 року Фото Getty Images

В очікуванні змін

Баффет ретельно готував Абеля до цієї ролі: ще у 2018 році передав йому контроль над більшістю дочірніх бізнесів, зробив публічні спільні інвестиції, а у 2021-му вперше офіційно назвав його наступником. Але дещо Баффет залишав за собою до останнього, зокрема управління інвестиційним портфелем і капіталом Berkshire Hathaway.

Цей крок давно очікували, але більшість акціонерів вважали, що він настане лише після смерті Баффета. Його відхід тепер офіційно закріплює перехід Berkshire від компанії, яка рятувала Wall Street у кризу, до гігантської операційної структури.

Що спонукало Баффета здійснити цей крок? Усе вказує на комбінацію факторів: від смерті його багаторічного партнера Чарлі Мангера до зміни вагових акцентів усередині самої Berkshire, пише WSJ.

Баффет просто вирішив, що Абель готовий, зазначив член ради директорів Berkshire Hathaway Рон Олсон. «Він готувався до цього п’ять-шість років, і, думаю, Баффет вирішив, що настав час підвищити Абеля», – каже він.

Грег Абель та Андреа Абель під час конференції Allen & Company Sun Valley 14 липня 2023 року в Сан-Веллі, штат Айдахо Фото Getty Images

Стратегія непублічності Абеля

Грег Абель був ще дитиною, коли Баффет у 1965 році очолив Berkshire Hathaway. Він народився у Канаді й зробив кар’єру в енергетичному підрозділі Berkshire, а також відповідав за кілька великих поглинань конгломерату. На момент, коли Berkshire Hathaway інвестувала в MidAmerican Energy у 1999 році, Абель уже був президентом цієї компанії в Айові.

Хоч Абель не раз виходив на сцену поруч із Баффетом на щорічних зустрічах акціонерів Berkshire Hathaway, він не наслідує медійність свого зіркового попередника. Абель, ймовірно, діятиме як більш залучений управлінець, безпосередньо керуючи портфелем компаній Berkshire, пише WSJ. «Було б величезною помилкою намагатися бути Ворреном Баффетом, і він це розуміє, – каже Вілл Даноф, керуючий фондами Fidelity, для якого Berkshire є одним із ключових активів. – Акціонери хочуть, щоб Абель був найкращою версією самого себе».

Абель уже давно обіймає ключову керівну роль в Berkshire Hathaway. У листі до акціонерів на початку 2024 року Баффет написав, що Абель «з усіх боків вже готовий стати CEO хоч завтра». А в лютому Баффет чітко дав зрозуміти, що передача влади наближається.

«Мені 94, тож недовго залишилося до того моменту, коли Грег Абель замінить мене на посаді CEO і почне писати щорічні листи до акціонерів, – писав Баффет. – Грег поділяє кредо Berkshire: «звіт» – це те, що CEO компанії щороку винен її власникам. І він розуміє: якщо почнеш обманювати акціонерів, то невдовзі повіриш у власну брехню і почнеш дурити самого себе».

Баффет також пожартував: «Грег буде успішнішим, ніж я, і якщо я скажу інакше, мій ніс виросте».

Чистий прибуток і збиток Berkshire Hathaway протягом 2022–2024 років Фото Адаптація з WSJ/Анастасія Решетнік

Позиція Berkshire на ринку

Berkshire Hathaway була текстильною компанією, коли Баффет придбав її в 1965 році. Згодом він перетворив її на величезну страхову компанію та конгломерат з інтересами в енергетиці, цукрових виробах та інших сферах, пише The Economist. Баффет застосовував стратегію інвестування в цінні папери, що недооцінені порівняно з їхньою реальною вартістю.

З 1965 року до кінця 2024-го ринкова вартість Berkshire Hathaway зросла на понад 5,5 млн відсотків, з середньорічною дохідністю майже 20%. Для порівняння, загальний прибуток індексу S&P 500 за цей період становив 39 000%.

Сьогодні ринкова капіталізація Berkshire становить $1,16 трлн. Однак пан Баффет залишив своєму наступнику складне завдання. Останнім часом він агресивно виходив із фондового ринку й накопичив рекордні $348 млрд у готівці та T-bills – більше, ніж інвестовано в акції – частково тому, що масштабних угод або інвестицій було небагато.

Найбільшим успіхом Баффета за останнє десятиліття стало формування великої частки в Apple, яку він згодом суттєво скоротив. Berkshire також витратила мільярди на зворотний викуп власних акцій, але зараз тримає 5% всього ринку облігацій США, випереджаючи за масштабом Швейцарію й Індію.

Скільки коштують активи Berkshire Hathaway Фото Адаптація з WSJ/Анастасія Решетнік

Інвестиційну стратегію Berkshire стає все важче реалізувати. Тож завдання Абеля виходить за межі простого виконання ролі інвестиційного «оракула» Баффета.

Перед ним стоїть стратегічний вибір, пише The Economist. Один шлях – активізувати міжнародні інвестиції, зокрема в Японії, куди Баффет уже інвестував через Mitsubishi та Sumitomo. Інший – відмовитися від суворого принципу value investing. Але це ризикований і потенційно токсичний крок для бренду Berkshire.

А поки жодна з цих моделей не реалізована, конгломерату лишається одне – чекати чергової кризи, щоб використати нагоду, як це багато разів робив Баффет.