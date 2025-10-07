Підписка від 49 грн
Jaguar Land Rover відновить виробництво після п’ятитижневого простою через хакерську атаку

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Завод Jaguar Land Rover у Соліхаллі, Велика Британія /Getty Images

Завод Jaguar Land Rover у Соліхаллі, Велика Британія Фото Getty Images

Британська автомобільна компанія Jaguar Land Rover з 8 жовтня поступово відновлює виробництво, яке було призупинено через хакерську атаку на початку вересня. Про це йдеться у повідомленні компанії.

  • Першими розпочнуть роботу завод двигунів (EPMC) та центр складання батарей (BAC) у Вест-Мідлендсі, регіоні, що включає Бірмінгем, Вулвергемптон та інші міста. Також відновлюють діяльність три штампувальні цехи.
  • До кінця тижня планується запуск виробництва на заводі в Нітрі (Словаччина), а також відновлення складання автомобілів Range Rover і Range Rover Sport у місті Соліхал, Велика Британія.
  • Для підтримки постачальників, які постраждали від зупинки виробництва, Jaguar Land Rover впроваджує нову схему фінансування. Кваліфіковані постачальники отримуватимуть передоплату одразу після замовлення, а не через стандартні 60 днів після виставлення рахунку.

Контекст 

На початку вересня JLR зазнав хакерської атаки, яка зупинила його діяльність і спричинила значні збої в ланцюгу поставок автомобільної промисловості країни. Виробничі потужності у Великій Британії, Словаччині, Бразилії та Індії припинили роботу з початку місяця, а деякі постачальники досі чекають на виплати через накопичену заборгованість компанії.

JLR повідомила, що часткове відновлення систем дозволило розпочати обробку рахунків постачальників, прискорити постачання запчастин до дилерів, а також активізувати продажі та реєстрацію автомобілів. Компанія планувала частково відновити виробництво з 1 жовтня, хоча повне повернення до нормальної роботи потребуватиме додаткового часу. Для подолання фінансових труднощів, спричинених кібератакою, JLR залучає кредит у розмірі 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд) від міжнародних банків.

