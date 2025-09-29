Компанія Jaguar Land Rover, що належить Tata Motors Ltd., залучає кредит у розмірі 2 млрд фунтів стерлінгів ($2,7 млрд) від міжнародних банків, щоб подолати фінансові труднощі, спричинені кібератакою, яка змусила призупинити виробництво. Про це 29 вересня пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Деталі

Кредит у іноземній валюті буде надано з премією приблизно 110 базисних пунктів до ставки фінансування за нічним забезпеченим кредитом (SOFR), пише видання. Citigroup Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group та Standard Chartered Bank Plc погодилися надати автовиробнику 18-місячну кредитну лінію, додали джерела, зазначивши, що борг може бути пізніше синдикований іншим банкам.

Залучення коштів, про яке раніше повідомило видання Economic Times, має продемонструвати, що JLR має достатню ліквідність для покриття втрат доходів.

Виробники автомобільних компонентів зазвичай працюють із низькою маржею прибутку та потребують значного оборотного капіталу, що робить їх вразливими до тривалих збоїв через несподівані події, такі як кібератака, з якою зіткнулася JLR, пише Bloomberg.

Потреба у фінансуванні виникла через кілька місяців після того, як люксовий автовиробник досяг своєї мети стати компанією без чистих боргів, і ці кошти допоможуть компанії нормалізувати свою діяльність.

Це тимчасове фінансування є додатковим до гарантії кредиту на 1,5 млрд фунтів стерлінгів від уряду Великої Британії, яка може допомогти зміцнити грошові резерви компанії та підтримати ланцюг поставок, постраждалий від зупинки, спричиненої кібератакою.

Контекст

JLR бореться з наслідками хакерської атаки, яка паралізувала роботу найбільшого автовиробника Великої Британії та спричинила хаос у ланцюгу поставок автомобільної промисловості країни. Заводи у Великобританії, Словаччині, Бразилії та Індії припинили роботу з початку місяця, а деякі постачальники все ще очікують платежів, оскільки JLR намагається погасити заборгованість перед ними.

Минулого тижня компанія повідомила, що деякі її системи відновили роботу, що дозволило обробляти рахунки постачальників, прискорити розподіл запчастин до дилерів і активізувати продажі та реєстрацію автомобілів. JLR планує відновити частину виробничих операцій 1 жовтня, хоча попередила, що повернення до повноцінної роботи займе певний час.