Британський Jaguar Land Rover призупиняє постачання автомобілів до США

Британський автовиробник Jaguar Land Rover призупинить постачання автомобілів до США на місяць. Компанія хоче оцінити, як тарифи президента Дональда Трампа вплинуть на імпорт авто, пише CNBC.
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Деталі
- Компанія тимчасово зупиняє постачання у квітні, повідомив виданню представник Jaguar Land Rover.
- За його словами, це частина короткострокового плану, поки розробляються стратегії на середню та довшу перспективу.
- Для найбільшого британського автовиробника США є важливим ринком для люксових брендів.
Контекст
Адміністрація Трампа запровадила всеосяжні мита на імпорт товарів. 4 квітня почали діяти 25% тарифи на всі іноземні автомобілі. Білий дім також планує ввести мито на деякі автозапчастини не пізніше 3 травня. Окрім 25% мита на автомобілі, сталь та алюміній, Велика Британія разом з іншими країнами зіткнулася з базовим тарифом у 10% на імпорт.
Торгова війна сильно впливає на світову автомобільну галузь. Ланцюги постачання тісно пов’язані між країнами, а виробництво в Північній Америці відіграє ключову роль.
Після введення тарифів автогіганти вже оголосили про підвищення цін, додаткові збори, зупинку виробництва та навіть скорочення працівників. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд реагуватиме спокійно і розсудливо. Тривають переговори про можливу торгову угоду з США.
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