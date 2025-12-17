Кабмін ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року. Уряд визначив правила роботи резидентів, порядок релокації та захисту виробництв, а також механізми контролю, фінансування і координації з владою. Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко 17 грудня.

Defence City – це спеціальний правовий режим підприємств, що працюють в оборонно-промисловій сфері.