Кабмін ухвалив правила для резедентів Defence City. Спецрежим запрацює з 5 січня

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Кабмін ухвалив пакет рішень для запуску Defence City з 5 січня 2026 року. Уряд визначив правила роботи резидентів, порядок релокації та захисту виробництв, а також механізми контролю, фінансування і координації з владою. Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко 17 грудня.

Defence City – це спеціальний правовий режим підприємств, що працюють в оборонно-промисловій сфері.

  • Уряд затвердив правила ведення реєстру резидентів, подання та розгляду заявок на отримання цього статусу, а також методику розрахунку частки оборонного доходу компаній.
  • Встановлено порядок контролю за використанням прибутку, звільненого від оподаткування. Він має спрямовуватися на розвиток діяльності і процедуру щорічного підтвердження резидентами відповідності вимогам режиму.
  • Резидент зможе подати до Міноборони заяву та сам визначити, доступ до яких публічних реєстрів і даних потрібно обмежити з міркувань безпеки.
  • Кабмін затвердив правила, за якими підприємства Defence City можуть переїжджати в безпечніші місця та посилювати захист своїх виробничих потужностей.
  • Визначено, як взаємодіятимуть центральна та місцева влада, як відбуватиметься фінансування, контроль і звітування. Обласні військові адміністрації протягом місяця мають призначити відповідальних координаторів, а загальну координацію процесу здійснюватиме Міноборони.
  • Під ці заходи закладено фінансування у бюджеті на наступний рік.
  • 50% ПДФО, сплаченого резидентами, зараховується до спецфонду бюджету громади – на інфраструктуру і підтримку релокації або на заходи з підвищення захищеності виробничих потужностей, уточнила Свириденко.
  • Премʼєрка наголосила, що 50% озброєння для армії вже виробляється в Україні.

Контекст

21 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкти №13420 і №13421, які запроваджують спеціальний правовий режим Defence City для оборонно-промислового комплексу. 

Режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року або до вступу України в ЄС. Замість Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу створюється Реєстр Defence City, який адмініструватиме Міністерство оборони. 

Для резидентів установлено вимогу: частка кваліфікованого доходу має становити щонайменше 75%, а для літакобудівних підприємств – від 50%. Резиденти Defence City отримають низку пільг. 

