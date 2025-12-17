Кабмин принял пакет решений для запуска Defence City с 5 января 2026 года. Правительство определило правила работы резидентов, порядок релокации и защиты производств, а также механизмы контроля, финансирования и координации с властями. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко 17 декабря.

Детали

Правительство утвердило правила ведения реестра резидентов, подачи и рассмотрения заявок на получение этого статуса, а также методику расчета доли оборонного дохода компаний.

Установлен порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения. Она должна направляться на развитие деятельности и процедуру ежегодного подтверждения резидентами соответствия требованиям режима.

Резидент сможет подать в Минобороны заявление и сам определить, доступ к каким публичным реестрам и данным нужно ограничить из соображений безопасности.

Кабмин утвердил правила, по которым предприятия Defence City могут переезжать в более безопасные места и усиливать защиту своих производственных мощностей.

Определено, как будут взаимодействовать центральная и местная власть, как будет происходить финансирование, контроль и отчетность. Областные военные администрации в течение месяца должны назначить ответственных координаторов, а общую координацию процесса будет осуществлять Минобороны.

Под эти меры заложено финансирование в бюджете на следующий год.

50% НДФЛ, уплаченного резидентами, зачисляется в спецфонд бюджета общины – на инфраструктуру и поддержку релокации или на мероприятия по повышению защищенности производственных мощностей, уточнила Свириденко.

Премьер подчеркнула, что 50% вооружения для армии уже производится в Украине.

Контекст

21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, которые вводят специальный правовой режим Defence City для оборонно-промышленного комплекса.

Режим Defence City будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в ЕС. Вместо Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса создается Реестр Defence City, который будет администрировать Министерство обороны.

Для резидентов установлено требование: доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75%, а для самолетостроительных предприятий – от 50%. Резиденты Defence City получат ряд льгот.