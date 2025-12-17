Кабмин принял пакет решений для запуска Defence City с 5 января 2026 года. Правительство определило правила работы резидентов, порядок релокации и защиты производств, а также механизмы контроля, финансирования и координации с властями. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко 17 декабря.
Defence City – это специальный правовой режим предприятий, работающих в оборонно-промышленной сфере.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Правительство утвердило правила ведения реестра резидентов, подачи и рассмотрения заявок на получение этого статуса, а также методику расчета доли оборонного дохода компаний.
- Установлен порядок контроля за использованием прибыли, освобожденной от налогообложения. Она должна направляться на развитие деятельности и процедуру ежегодного подтверждения резидентами соответствия требованиям режима.
- Резидент сможет подать в Минобороны заявление и сам определить, доступ к каким публичным реестрам и данным нужно ограничить из соображений безопасности.
- Кабмин утвердил правила, по которым предприятия Defence City могут переезжать в более безопасные места и усиливать защиту своих производственных мощностей.
- Определено, как будут взаимодействовать центральная и местная власть, как будет происходить финансирование, контроль и отчетность. Областные военные администрации в течение месяца должны назначить ответственных координаторов, а общую координацию процесса будет осуществлять Минобороны.
- Под эти меры заложено финансирование в бюджете на следующий год.
- 50% НДФЛ, уплаченного резидентами, зачисляется в спецфонд бюджета общины – на инфраструктуру и поддержку релокации или на мероприятия по повышению защищенности производственных мощностей, уточнила Свириденко.
- Премьер подчеркнула, что 50% вооружения для армии уже производится в Украине.
Контекст
21 августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты №13420 и №13421, которые вводят специальный правовой режим Defence City для оборонно-промышленного комплекса.
Режим Defence City будет действовать до 1 января 2036 года или до вступления Украины в ЕС. Вместо Перечня предприятий оборонно-промышленного комплекса создается Реестр Defence City, который будет администрировать Министерство обороны.
Для резидентов установлено требование: доля квалифицированного дохода должна составлять не менее 75%, а для самолетостроительных предприятий – от 50%. Резиденты Defence City получат ряд льгот.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.