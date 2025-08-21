Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкти №13420 і №13421, які запроваджують спеціальний правовий режим Defence City для оборонно-промислового комплексу. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 21 серпня.

Деталі

Режим Defence City діятиме до 1 січня 2036 року або до вступу України в ЄС. Замість Переліку підприємств оборонно-промислового комплексу створюється Реєстр Defence City, який адмініструватиме Міністерство оборони. Як зазначив Гетманцев, чіткі правила для резидентів, включно зі статусом, умовами його отримання та контролем, визначені законом «Про національну безпеку України». Для резидентів установлено вимогу: частка кваліфікованого доходу має становити щонайменше 75%, а для літакобудівних підприємств – від 50%.

Резиденти Defence City отримають низку пільг. Зокрема, їх звільнять від податку на прибуток за умови реінвестування, а також від земельного, екологічного податків і податку на нерухомість.

Крім того, будуть спрощені митні процедури та експортний контроль товарів військового призначення, а Національний банк матиме змогу встановлювати особливості валютного нагляду.

Законопроєкти розробив голова податкового комітету Данило Гетманцев. Він зазначив, що режим передбачає підтримку релокації виробничих потужностей і підвищення їхньої безпеки. Ці заходи, за його словами, допоможуть не лише забезпечити армію необхідним озброєнням, а й вивести Україну в число провідних експортерів зброї у світі.

Контекст

Пакет законопроєктів про Defence City, спрямований на створення спеціального правового режиму для оборонної промисловості України, було зареєстровано у Верховній Раді 25 червня 2025 року за підтримки 130 народних депутатів. Зокрема, ключовий законопроєкт № 13420, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законів, разом із проєктами № 13421 (митний кодекс), № 13422-1 (бюджетний кодекс) та № 13423 (кримінальне законодавство) сформували основу цього пакету.

16 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні три з чотирьох законопроєктів: № 13420, 13421 і 13422-1. Законопроєкт № 13423, що стосувався змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів, не був розглянутий через занепокоєння громадськості щодо можливого послаблення верховенства права та ризиків корупційних зловживань.

До другого читання, законопроєкти № 13420 і 13421 було суттєво доопрацьовано та остаточно ухвалено. Зокрема, створено окремий розділ у Законі «Про національну безпеку України» для чіткості й цілісності правового режиму. Знижено пороги кваліфікованого доходу для резидентів Defence City: з 90% до 75% для більшості підприємств і до 50% для літакобудівної галузі, яку спочатку не врахували. Також додано низку пільг: звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, спрощення митних процедур, експортного контролю, валютного нагляду, а також підтримку релокації та контроль за статусом резидента з боку Міноборони.