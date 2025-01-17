Кабмін розширив пільговий тариф. Скільки платитимуть за електроенергію власники будинків з електричним опаленням

Споживачі, що використовують електроопалювальні системи, платитимуть повний тариф лише за ту електроенергію, що перевищує ліміт у 2000 кВт⋅год. За обсяги, що не перевищують ліміт, буде застосовуватися пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год. Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 17 січня, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

На період опалювального сезону тариф на електроенергію для населення збережеться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас для власників електроопалювальних установок він буде пільговий – 2,64 грн за кВт⋅год.

Раніше цей тариф поширювався лише на споживачів, що використовували до 2000 кВт⋅год на місяць. Однак багато людей споживали більше і змушені були платити за повним тарифом, говорить Шмигаль. Тепер за обсяги, що не перевищують ліміт, споживачі платитимуть за пільговим тарифом.

Контекст

З 1 червня 2024 року в Україні було підвищено тариф на електроенергію для побутових споживачів до 4,32 грн за кВт·год, незалежно від обсягів споживання. Пільговий тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон – 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць. Цей тариф на електроенергію діє до 30 квітня 2025 року.

13 листопада 2024 року Нацкомісія з енергетики ухвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, що складе 665,26 грн/МВт·год.