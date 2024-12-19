НКРЕКП збільшила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30% з 2025 року

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила з 1 січня 2025 року тариф на передачу електричної енергії на майже 30%, до 686,23 грн/МВт·год. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 19 грудня, пише ExPro.
Тариф на передачу електроенергії сплачує бізнес і населення. Це основне джерело доходів «Укренерго».
Ключові факти
- «Хочу наголосити, що вперше за останні чотири роки тариф на передачу враховує майже повний обсяг покладених на компанію спеціальних обовʼязків», – повідомив очільник НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.
- Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств зеленої металургії на 2025 рік становитиме 359,55 грн/МВт∙год. Це на 1,4% нижче за чинний (зараз 364,7 грн/МВт∙год).
- Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік – 98 652 000 МВт∙год.
- Тариф на послуги з диспетчерського управління на 2025-й встановлено на рівні 98,97 грн/МВт·год, що на 5% менше за тариф на 2024 рік.
Контекст
Збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає НЕК «Укренерго» за транспортування електроенергії від виробника до споживача.
«Укренерго» пропонувало збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн/МВт·год.
У травні уряд вдруге за час війни підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% – до 4,32 грн за кВт·год. Чому – читайте у статті «Рішення на 52 млрд грн».
13 листопада регулятор схвалив проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8%, до 665,26 грн/МВт·год. Чому та скільки це коштуватиме бізнесу – читайте тут.
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