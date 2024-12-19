НКРЕКП збільшила тариф «Укренерго» на передачу електроенергії майже на 30% з 2025 року

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила з 1 січня 2025 року тариф на передачу електричної енергії на майже 30%, до 686,23 грн/МВт·год. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 19 грудня, пише ExPro.

Тариф на передачу електроенергії сплачує бізнес і населення. Це основне джерело доходів «Укренерго».