НКРЕКП схвалила збільшення тарифу «Укренерго» на передачу електроенергії на 25,8%

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 13 листопада схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн / МВт·год.

Ключові факти

Окремий тариф на передачу для зеленої металургії пропонують встановити на рівні 352,73 грн / МВт·год.

Тариф на диспетчерське управління пропонується на рівні 95,07 грн / МВт·год.

Серед офіційних причин підвищення тарифу: зменшення обсягів виробництва та передачі електроенергії; збільшення компенсацій на технологічні витрати, зарплат в «Укренерго», кредитних виплат та витрат на спецобов’язки для розрахунків з ВДЕ-генерацією. Враховані також інфляція та ріст курсу валют.

Обсяг передачі електроенергії у 2025 році прогнозується на рівні 98 651 000 МВт·год, згідно з розрахунками «Укренерго».

Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн.

Прогнозовані витрати на зменшення навантаження виробників «зеленої» електроенергії – 632 млн грн грн.

Контекст

Збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає НЕК «Укренерго» за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

«Укренерго» пропонувало збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% – до 783,71 грн/МВт·год.

У травні уряд вдруге за час війни підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% – до 4,32 грн за кВт·год. Чому – читайте у статті «Рішення на 52 млрд грн».