Роботу мексиканської художниці Фріди Кало продали на аукціоні Sotheby’s за $54,7 млн, встановивши рекорд для творів жінок-художниць. Про це повідомила пресслужба Sotheby’s у Facebook 21 листопада.

Деталі

На полотні зображена сама художниця, що спить у ліжку, яке летить на тлі неба, оповитого ліанами, а над нею – скелет із квітами, обмотаний динамітом.

Картина Кало El sueño (La cama), написана у 1940 році – важливий рік у житті художниці, позначений складними стосунками з Дієго Ріверою та проблемами зі здоров’ям – залишалася в одній приватній колекції 45 років. Ліжко в картині стало символом викликів і стійкості, а скелет над ним нагадує про смертність та традиції, розповіли в Sotheby’s.

Робота мексиканської художниці Фріди Кало "Сон (Ліжко)" Фото Gettyimages

Контекст

Як пише The Wall Street Journal, раніше цей рекорд належав картині американської художниці Джорджії О’Кіфф «Дурман/Біла квітка №1» проданій 11 років тому за $44,4 млн донькою засновника Walmart Еліс Волтон.

Картина також стала найдорожчим твором латиноамериканської авторки, перевершивши інший автопортрет Кало «Дієго і я» 1949 року, проданий у 2021 році за $34,9 млн, на якому художниця зображена з маленьким портретом чоловіка Дієго Рівери на лобі.