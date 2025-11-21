Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Картину Фріди Кало продали за $54,7 млн. Це рекорд для жінок-художниць

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Фріда Кало /Gettyimages

Фріда Кало Фото Gettyimages

Роботу мексиканської художниці Фріди Кало продали на аукціоні Sotheby’s за $54,7 млн, встановивши рекорд для творів жінок-художниць. Про це повідомила пресслужба Sotheby’s у Facebook 21 листопада.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Деталі

  • На полотні зображена сама художниця, що спить у ліжку, яке летить на тлі неба, оповитого ліанами, а над нею – скелет із квітами, обмотаний динамітом.
  • Картина Кало El sueño (La cama), написана у 1940 році – важливий рік у житті художниці, позначений складними стосунками з Дієго Ріверою та проблемами зі здоров’ям – залишалася в одній приватній колекції 45 років. Ліжко в картині стало символом викликів і стійкості, а скелет над ним нагадує про смертність та традиції, розповіли в Sotheby’s.
Gettyimages

Робота мексиканської художниці Фріди Кало "Сон (Ліжко)" Фото Gettyimages

Контекст

Як пише The Wall Street Journal, раніше цей рекорд належав картині американської художниці Джорджії О’Кіфф «Дурман/Біла квітка №1» проданій 11 років тому за $44,4 млн донькою засновника Walmart Еліс Волтон.

Картина також стала найдорожчим твором латиноамериканської авторки, перевершивши інший автопортрет Кало «Дієго і я» 1949 року, проданий у 2021 році за $34,9 млн, на якому художниця зображена з маленьким портретом чоловіка Дієго Рівери на лобі.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні