Цьогоріч в Україні зареєстрували 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування – кількість новачків у галузі за рік практично не змінилася. Водночас діючі ІТ-підприємці закриваються значно активніше: свою діяльність припинили 26 158 айтішників. У підсумку чистий відтік за десять місяців 2025 року склав – 7 553 ФОПів. Про це йдеться в дослідженні «Опендатабот» від 24 листопада.

Деталі

Як і раніше, найбільше нових ІТ-ФОПів відкрито в Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській (1338) областях. При цьому позитивне сальдо (коли нових реєстрацій більше, ніж закриттів) збереглося лише в двох регіонах: на Волині (+19 ФОПів) та на Тернопільщині (+12).

Серед тих, хто цьогоріч зареєстрував ІТ-ФОП, переважають чоловіки – на них припадає 57% нових підприємців, на жінок – 43%. У жодному з регіонів частка жінок не перевищує частку чоловіків. Це залишається нетиповою ситуацією для українського бізнесу загалом, де ФОПи переважно відкривають саме жінки.

Медіанний «вік» ІТ-ФОПів, які припинили діяльність у 2025 році, становить 4 роки. Кожен шостий такий підприємець закривається вже протягом першого року роботи, ще третина працює від 1 до 4 років. Найстаріший ФОП, що припинив діяльність цього року, був зареєстрований ще у 1991-му.

Контекст

У першому півріччі 2025 року кількість ІТ-ФОПів скоротилася на 7000 (відкрито 18 400, припинено 25 400), тоді як за той самий період 2024 року був чистий приріст у 4000 (відкрито 19 400, припинено 15 400).

Водночас ринок праці в ІТ та телекомунікаціях зріс на 6100 робочих місць – це понад 25% від усього приросту зайнятості в економіці. Значну частину цього зростання, найімовірніше, забезпечило переведення спеціалістів на гіг-контракти та інші альтернативні форми співпраці. Детальніше – у матеріалі Forbes.