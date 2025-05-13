Чотири тренди для роботодавців та їхніх працівників. Що про український ринок праці кажуть показники найбільших компаній? Дослідження Forbes Ukraine

За допомогою сервісу YouControl Forbes Ukraine сформував вибірку з майже 2000 підприємств з виторгом не менш як 1 млрд грн у 2024 році. Для кожного підприємства із цього списку ми дослідили показники кількості працівників, оплати праці та фінансів за 2023-й і 2024-й, використовуючи основний вид економічної діяльності (КВЕД) компаній для галузевого агрегування даних. Про що можуть розповісти отримані цифри?