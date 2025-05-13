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Чотири тренди для роботодавців та їхніх працівників. Що про український ринок праці кажуть показники найбільших компаній? Дослідження Forbes Ukraine

Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes
Олексій Блінов
Олексій Блінов
Forbes

2 хв читання

У середньому український працівник «заробляє» бізнесу в півтора раза більше фінансового результату, ніж отримує за це винагороди. /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

У середньому український працівник «заробляє» бізнесу в півтора раза більше фінансового результату, ніж отримує за це винагороди. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

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За допомогою сервісу YouControl Forbes Ukraine сформував вибірку з майже 2000 підприємств з виторгом не менш як 1 млрд грн у 2024 році. Для кожного підприємства із цього списку ми дослідили показники кількості працівників, оплати праці та фінансів за 2023-й і 2024-й, використовуючи основний вид економічної діяльності (КВЕД) компаній для галузевого агрегування даних. Про що можуть розповісти отримані цифри?

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