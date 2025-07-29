Чистий спад кількості реєстрації ІТ-ФОПів у першому півріччі склав 7 000 (18 400 відкритих проти 25 400 припинених), на противагу чистому приросту у 4 000 у першому півріччі 2024 року (19 400 відкритих проти 15 400 припинених). Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market від 29 липня.

Деталі

Перша половина 2025 року на ринку ІТ-ФОПів відзначалася двома взаємопов’язаними тенденціями: значною хвилею ліквідацій та стабільним потоком нових реєстрацій, говорять дослідники.

У І кварталі 2025 року припинили діяльність 16 700 ІТ-ФОПів, що на 135,4% більше, ніж у І кварталі 2024 року (7100). Основною причиною став технічний збій через кібератаку, яка зупинила роботу ЄДР до 9 січня 2025 року, накопичивши відкладений попит на закриття ФОПів.

У ІІ кварталі кількість припинень знизилася до 8 800, що лише на 5,4% вище за аналогічний період 2024 року (8300), вказуючи на одноразовий характер сплеску.

Водночас за перше півріччя 2025 року зареєстрували 18 500 нових ІТ-ФОПів, що лише на 4,8% менше, ніж у 2024 році (19 300). Понад чверть приросту забезпечила сфера ІТ-послуг і телекомунікацій, яка додала 6 100 робочих місць. Найімовірніше, значна частина цього приросту пов’язана зі зміною форми зайнятості, наприклад, переходом на гіг-контракти, детальніше про це читайте у дослідженні Forbes.

Привабливість галузі зберігається завдяки високим доходам, віддаленій роботі та інтеграції у глобальний ринок, що підтримує довіру до перспектив ІТ в Україні, говорять у YouControl.

Географічний розподіл ІТ-ФОПів демонструє збереження традиційних центрів та появу нових. Київ лідирує з 3 700 нових ФОПів, за ним – Львівська (1900), Дніпропетровська (1700), Харківська (1500) та Київська (1300) області, які разом формують понад половину нових ІТ-бізнесів. Поза топ-5 Закарпатська область показала найбільший відносний приріст (+28,7%), а також Полтавська (+17,5%), Рівненська (+14,1%), Миколаївська (+11,1%) та Тернопільська (+9,6%) області.

Ці зрушення пояснюються релокацією у безпечніші західні регіони, нижчою вартістю життя в центральних областях та децентралізацією, що сприяє появі нових технологічних осередків, говорять аналітики.

Гендерний розподіл серед нових ІТ-ФОПів залишається стабільним: у ІІ кварталі 2025 року частка жінок склала 51,6% (52,2% у 2024 році). Проте у структурі припинень частка жінок зросла з 29,6% у ІІ кварталі 2024 року до 39% у 2025 році, тоді як частка чоловіків скоротилася з 70,4% до 61%.

Контекст

У 2024 році в Україні припинили діяльність 209 750 ФОПів, що на 32% більше, ніж у 2023 році, згідно з аналізом YouControl.Market. Це рекордний показник закриттів за останні п’ять років. Натомість кількість нових реєстрацій ФОПів скоротилася на 5%, до 284 878, порівняно з 2023 роком.

У січні 2025 року закрито близько 60 000 ФОПів, що стало антирекордом за період повномасштабної війни. Детальніше про можливі причини – за посиланням.