Компанія Anthropic оголосила , що її чат-бот Claude на базі штучного інтелекту стане доступним для всіх 470 000 співробітників глобальної консалтингово-аудиторської фірми Deloitte, яка також має філію в Україні.

Деталі

Deloitte має намір запустити Claude Center of Excellence – спеціальний підрозділ, де працівники взаємодіятимуть з AI Claude, розроблятимуть способи його застосування та встановлюватимуть стандарти для роботи з штучним інтелектом у масштабних організаціях.

Паралельно стартує програма сертифікації для 15 000 співробітників компанії. У рамках навчання вони здобудуть поглиблені знання про інтеграцію Claude в внутрішні процеси фірми та в проекти для клієнтів.

Крім того, корпорація планує інтегрувати Claude зі своєю системою Trustworthy AI.

Контекст

Американська Anthropic, заснована в 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, включно з Даріо та Даніелою Амодеї, представила ШІ Claude у березні 2023 року як альтернативу ChatGPT.

У травні 2025 року річний дохід компанії зріс до $3 млрд, порівняно з $1 млрд у грудні 2024 року та $2 млрд у березні 2025 року, що свідчить про швидке фінансове зростання.

Під час останнього раунду фінансування Anthropic залучила $3,5 млрд, що підняло її оцінку до $61,5 млрд. Основними інвесторами виступили Amazon ($8 млрд) та Google ($2 млрд).

Станом на початок 2025 року Claude має 18,9 млн щомісячних активних користувачів, із них 2,9 млн використовують мобільний додаток.