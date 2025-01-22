Google інвестував понад $1 млрд у творця чат-бота Claude

Материнська компанія Google Alphabet збільшила свою частку в стартапі Anthropic, вклавши понад $1 млрд. Про це пише Financial Times 22 січня. Раніше компанія вже інвестувала близько $2 млрд у цей стартап і тепер робить черговий крок для подальшого збільшення своєї частки в Anthropic.

Деталі

Anthropic, який відомий своїми моделями ШІ сімейства Claude, є одним із лідерів нової хвилі генеративного ШІ, що створює інструменти для генерації тексту, зображень та коду.

Хоча Google є розробником технологій, на основі яких функціонують моделі, як-от Claude і GPT-4 від OpenAI, компанія відстає в комерціалізації цих інновацій, пише видання. Інвестиції в Anthropic є частиною стратегії Google для диверсифікації свого бізнесу в сфері ШІ і боротьби з такими конкурентами, як Microsoft, Meta і Amazon.

Видання пише, що Anthropic планує залучити ще $2 млрд від венчурних інвесторів Силіконової долини, зокрема від Lightspeed Venture Partners. Ця угода може підвищити оцінку стартапу до $60 млрд – утричі більше за попередню.

З доходами, які досягли $1 млрд у річному обчисленні в грудні, Anthropic демонструє значне зростання, хоча інвестори не очікують швидкого прибутку через високі витрати на розробку передових моделей ШІ. Проте вони вірять у можливість значного зростання вартості в майбутньому завдяки новим проривам у технологіях.

Контекст

Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, спеціалізується на розробці базових систем штучного інтелекту та мовних моделей. Одним із головних продуктів компанії став ШІ-помічник Claude.

У вересні 2023 року Amazon інвестувала $4 млрд у Anthropic, здобувши міноритарну частку в стартапі. В рамках угоди Anthropic зобов’язалася використовувати чипи Amazon для розробки, тренування та інтеграції нових моделей штучного інтелекту. Хмарний сервіс AWS став основним постачальником послуг для Anthropic, надаючи доступ до її рішень для клієнтів платформи.