Глобальна корпорація з пошуку топменеджерів Heidrick & Struggles погодилася на поглинання консорціумом інвесторів на чолі з Advent International і Corvex Private Equity. Угода передбачає викуп усіх публічних акцій компанії за готівку на близько $1,3 млрд, після чого вона стане приватною. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на платформі PR Newswire .

Деталі

За умовами угоди акціонери Heidrick отримають $59 за акцію, що на 26% вище за середню 90-денну ціну паперів. Рада директорів компанії одностайно схвалила операцію.

Після завершення угоди Heidrick & Struggles збереже штаб-квартиру в Чикаго (штат Іллінойс) і працюватиме під власним брендом.

Компанію й надалі очолюватиме CEO Том Монаган, президент Том Маррей та чинна команда керівників.

У консорціумі інвесторів, окрім Advent і Corvex, візьмуть участь кілька великих сімейних офісів та керівники самої Heidrick, які отримають частку в компанії.

Ця угода «відкриває новий розділ у розвитку Heidrick і створює можливість для подальшого зростання разом із потужними партнерами», зазначив Монаган.

Закриття угоди очікується до першого кварталу 2026 року, після отримання схвалень акціонерів і регуляторів. Після завершення операції акції Heidrick більше не торгуватимуться на Nasdaq.

Контекст

Heidrick & Struggles – один із пʼяти світових лідерів у сфері управлінського консалтингу та рекрутингу. Заснована у 1953 році. Штаб-квартира знаходиться у Чикаго.

20 лютого 2023 року H&S оголосила про закриття угоди з купівлі українського рекрутера WE Partners.

WE Partners з 2008 року займалася пошуком, оцінкою та розвитком керівників найвищого рівня, володіє експертизою у шести галузях: промисловість, технології та телекомунікації, споживчий ринок та роздрібна торгівля, агропромисловість, охорона здоровʼя, банки та фінансові інститути.