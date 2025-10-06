Глобальная корпорация по поиску топ-менеджеров Heidrick & Struggles согласилась на поглощение консорциумом инвесторов во главе с Advent International и Corvex Private Equity. Соглашение предусматривает выкуп всех публичных акций компании за наличные деньги (около $1,3 млрд), после чего она станет частной. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на платформе PR Newswire .

Подробности

По условиям сделки акционеры Heidrick получат $59 за акцию, что на 26% выше средней 90-дневной цены бумаг. Совет директоров компании единогласно одобрил сделку.

После завершения сделки Heidrick & Struggles сохранит штаб-квартиру в Чикаго (штат Иллинойс) и будет работать под собственным брендом.

Компанию и дальше будет возглавлять CEO Том Монаган, президент Том Маррей и действующая команда руководителей.

В консорциуме инвесторов, кроме Advent и Corvex, примут участие несколько крупных семейных офисов и руководители самой Heidrick, которые получат долю в компании.

Это соглашение «открывает новый раздел в развитии Heidrick и создает возможность для дальнейшего роста вместе с мощными партнерами», отметил Монаган.

Закрытие сделки ожидается до первого квартала 2026 года после получения одобрений акционеров и регуляторов. После завершения сделки акции Heidrick больше не будут торговаться на Nasdaq.

Контекст

Heidrick & Struggles – один из пяти мировых лидеров в области управленческого консалтинга и рекрутинга. Основана в 1953 году. Штаб-квартира находится в Чикаго.

20 февраля 2023 года H&S объявила о закрытии сделки по покупке украинского рекрутера WE Partners.

WE Partners с 2008 года занималась поиском, оценкой и развитием руководителей самого высокого уровня, владеет экспертизой в шести отраслях: промышленность, технологии и телекоммуникации, потребительский рынок и розничная торговля, агропромышленность, здравоохранение, банки и финансовые институты.