Кабінет Міністрів ухвалив експериментальний порядок, який дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 19 листопада.

Деталі

До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури – підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери.

Участь у проєкті відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та дотримуються вимог безпеки.

Групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління Повітряних сил. Керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО.

Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через погоджені Міноборони процедури постачання.

До складу груп ППО будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку СБУ.

«Це рішення зробить ППО більш ефективним, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад», – вважає Шмигаль.

Контекст

Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак – позбавити регіони тепла і світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію і створити політичний тиск на Київ, пише The Economist.

Завдання України зараз – уповільнити темп руйнувань, нарощувати локальні системи захисту, поєднувати ППО з перехопленням дронів і забезпечити прозоре, підзвітне фінансування відновлення.