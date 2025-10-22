Saab AB – шведська оборонна та аерокосмічна компанія, заснована 1937 року, яка спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних систем для оборони, безпеки та авіації. Компанія відома винищувачами Gripen, радарами Giraffe, системами протиповітряної оборони RBS 70, а також сенсорами, електронікою та безпілотниками. Saab працює в понад 30 країнах, продає продукцію до 100 держав і має близько 22 000 співробітників. У 2025 році компанія активно розширюється глобально, відкриваючи нові потужності в США, Індії, Великій Британії та Фінляндії.

За перший квартал виручка компанії сягнула рекордних 15,8 млрд шведських крон (плюс 11% у річному вимірі), а чистий прибуток зріс на 64%, до 1,28 млрд крон. При цьому EBITDA-маржа піднялася до 13,6%, а за останні 12 місяців виручка компанії становила близько $6,9 млрд із прибутком 5,2 млрд крон.