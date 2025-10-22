Шведська оборонна компанія Saab домовилася про спільне виробництво систем протиповітряної оборони в Україні. Проєкт реалізують у межах урядової ініціативи Build in Ukraine, яка спрямована на локалізацію міжнародних оборонних компаній у країні, повідомляє Міністерство оборони України.
Деталі
- Мета ініціативи Build in Ukraine – інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейську оборонну екосистему та зробити Україну повноцінним гравцем на глобальному ринку оборонних технологій, повідомило Міноборони.
- За даними відомства, понад 25 іноземних оборонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. Окрім Saab, у межах ініціативи вже співпрацюють такі компанії, як BAE Systems (спільне виробництво гаубиць L119), Rheinmetall (ремонтна й виробнича база для бронетехніки) та Northrop Grumman (виробництво боєприпасів).
- Заява про співпрацю із Saab пролунала на тлі візиту президента Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня. Під час пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном Зеленський повідомив, що Україна зацікавлена у копродукції з Saab, зокрема у виробництві дронів.
- «У нас сьогодні одні з найкращих дронів у світі. Ми будемо масштабуватись, і зі Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем’єр-міністром, і з керівництвом та власниками компанії Saab», – зазначив глава держави.
- Після зустрічі із Зеленським прем’єр Крістерссон оголосив про підписання листа про наміри щодо продажу Україні 100–150 винищувачів Gripen, виробником яких також є Saab.
Контекст
Компанія планувала локалізацію в Україні з 2024 року і вела переговори з двома–трьома українськими фірмами, розповідав CEO Мікаель Йоханссон.
У березні 2025-го Saab підписала меморандум з українською Radionix про співпрацю в сенсорах та оборонній електроніці (радари, оптичні системи наведення). У серпні 2025 року Швеція передала Україні радари ASC 890 (Saab 340) та підписала лист про наміри щодо спільного виробництва, зокрема авіаційну кооперацію.
Saab AB – шведська оборонна та аерокосмічна компанія, заснована 1937 року, яка спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних систем для оборони, безпеки та авіації. Компанія відома винищувачами Gripen, радарами Giraffe, системами протиповітряної оборони RBS 70, а також сенсорами, електронікою та безпілотниками. Saab працює в понад 30 країнах, продає продукцію до 100 держав і має близько 22 000 співробітників. У 2025 році компанія активно розширюється глобально, відкриваючи нові потужності в США, Індії, Великій Британії та Фінляндії.
За перший квартал виручка компанії сягнула рекордних 15,8 млрд шведських крон (плюс 11% у річному вимірі), а чистий прибуток зріс на 64%, до 1,28 млрд крон. При цьому EBITDA-маржа піднялася до 13,6%, а за останні 12 місяців виручка компанії становила близько $6,9 млрд із прибутком 5,2 млрд крон.
