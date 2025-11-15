За каденції Дональда Трампа постачання зброї США для України стали платними: коштом Європи та Канади за посередництва НАТО. Як працює ініціатива PURL? Інтерв'ю з головою місії України при НАТО Альоною Гетьманчук

Вісім балтійських і нордичних країн виділили додаткові $500 млн на ініціативу PURL, за якою європейські країни та Канада закуповують зброю виробництва США для України через механізм НАТО, повідомила пресслужба Альянсу 13 листопада.

PURL, або ж «Список пріоритетних потреб України», започаткована чотири місяці тому – 14 липня на зустрічі генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа у Білому домі. Відтоді загальна сума зобов’язань партнерів сягнула $2,8 млрд.