Фонд державного майна України (ФДМУ) 1 грудня проведе аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу Львівського лікеро-горілчаного заводу. Торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі, стартова ціна – 164,195 млн грн. Реєстрація учасників триватиме до 30 листопада включно. Про це 18 листопада повідомила пресслужба ФДМУ.

Деталі

Єдиний майновий комплекс Львівського лікеро-горілчаного заводу включає: 33 об’єкти нерухомості загальною площею 21 101,3 м², земельну ділянку 4,91 га, 18 одиниць техніки та 392 одиниці рухомого майна.

Адреса об’єкта: Львів, вул. Кордуби, 2.

Завод розташований у промзоні Львова й має зручну логістику. Територія має асфальтні підʼїзди, поруч проходять основні магістралі міста, що забезпечує швидкий виїзд до центру Львова та виїзд на міжнародні траси. Завдяки цьому завод має високий інвестиційний потенціал, зазначають у ФДМУ.

Основним видом діяльності є дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, а також виробництво прянощів, оптова торгівля напоями.

Контекст

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує держмонополію на виробництво спирту. А 1 липня 2020 року набув чинності закон про лібералізацію виробництва та обігу спирту.

У вересні 2020 року Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи. 10 грудня в Україні з’явився перший приватний спиртзавод. Його власником стала компанія «ЛВН Лімітед» (ТМ Nemiroff), що заплатила в казну 55 млн грн.

До листопада 2021 року ФДМУ продав 30 спиртзаводів на 1,7 млрд грн, з яких 1,05 млрд грн надійшло до держбюджету.