Житомирський лікеро-горілчаний завод виставили на продаж

Фонд державного майна України (ФДМУ) 11 квітня проведе аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу Житомирського лікеро-горілчаного заводу. Торги відбудуться у системі Prozorro.Продажі, стартова ціна – 101,1 млн грн. Реєстрація учасників триватиме до 10 квітня включно. Про це 8 квітня повідомила пресслужба ФДМУ.

Деталі

Єдиний майновий комплекс Житомирського ЛГЗ включає: 147 об’єктів нерухомості загальною площею понад 24 000 кв. м; 1457 одиниць обладнання, техніки та інженерних мереж; 13 земельних ділянок (майже 18 га); 47 одиниць транспорту та спецтехніки 1969–2018 років випуску.

Об’єкт розташований у місті Житомир по вул. Святослава Ріхтера, 38. До комплексу також входить Чуднівська філія у місті Чуднів Житомирського району.

Згідно зі статутом, основна діяльність підприємства – дистиляція, ректифікація та змішування спиртових напоїв (КВЕД 11.01).

Завод працюючий, має діючі ліцензії на виробництво та оптову торгівлю алкоголем. Загальний обсяг реалізації продукції у 2022–2024 роках становив понад 347 млн грн, з яких 523 000 грн – експорт.

Підприємство не перебуває в оренді. Серед обов’язкових умов продажу: погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців; збереження працівників підприємства протягом цього ж терміну з моменту переходу права власності.

Контекст

У грудні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує держмонополію на виробництво спирту. А 1 липня 2020 року набув чинності закон про лібералізацію виробництва та обігу спирту.

У вересні 2020 року Фонд держмайна почав продавати спиртзаводи. 10 грудня в Україні з’явився перший приватний спиртзавод. Його власником стала компанія «ЛВН Лімітед» (ТМ Nemiroff), що заплатила в казну 55 млн грн.

До листопада 2021 року ФДМУ продав 30 спиртзаводів на 1,7 млрд грн, з яких 1,05 млрд грн надійшло до держбюджету.