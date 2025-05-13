Майно АТ «ПівдГЗК» передано під податкову заставу через несплату податків і штрафів на 3,7 млрд грн (доповнено)

Майно АТ «ПівдГЗК» передано в податкову заставу через несплату податкового боргу в розмірі 3,7 млрд грн. Про це повідомив голова Державної податкової служби (ДПС) Руслан Кравченко. Доповнено. У компанії заяви про наявність податкового боргу вважають передчасними, оскільки триває судове оскарження дії ДПС.

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За його словами, Верховний Суд зобов’язав «ПівдГЗК» сплатити цю суму до державного бюджету. Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів 12 кіпрським компаніям, але реальними отримувачами були структури в Нідерландах, що унеможливило застосування пільгової податкової ставки.

«На жаль, платник податків ігнорує рішення суду. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом для добровільної сплати, борг не було погашено. З травня він офіційно визнаний податковим», – зазначив Кравченко.

ДПС надіслала «ПівдГЗК» лист із вимогою сплатити борг, видала податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На основі акта, узгодженого з платником, майно було зареєстровано в податковій заставі.

У разі несплати боргу майно, внесене до податкової застави, буде продане для його погашення. Крім того, на суму боргу нараховується пеня в розмірі 120% річних облікової ставки НБУ.

Доповнено. У пресслужбі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» заявили, що оголошення Державної податкової служби України про наявність податкового боргу підприємства є передчасним, оскільки триває судове оскарження дій ДПС.

У пресслужбі АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» заявили, що оголошення Державної податкової служби України про наявність податкового боргу підприємства є передчасним, оскільки триває судове оскарження дій ДПС. За заявою компанії, у Дніпропетровському окружному адміністративному суді розглядається справа №160/11425/25 за позовом Південного ГЗК до ДПС. Позов стосується визнання протиправними дій посадових осіб ДПС, які видали податкове повідомлення-рішення про додаткове нарахування податку на дивіденди, та його скасування. У пресслужбі комбінату наголосили, що доводи у цій справі раніше не розглядалися судами, а відповідно до п. 56.18 ст. 56 Податкового кодексу України, податкове зобов’язання вважається неузгодженим до набрання судовим рішенням законної сили.

Крім того, як зазначила пресслужба Південного ГЗК, підприємство подало окремий позов до адміністративного суду щодо протиправності дій ДПС, зокрема скасування податкової вимоги та рішення про опис майна у податкову заставу. Ця справа також призначена до розгляду.

У заяві компанії наголошується, що дії ДПС суперечать ст. 19 Конституції України, яка зобов’язує органи державної влади діяти виключно в межах закону. Відповідно до ст. 124 Конституції, остаточне рішення щодо претензій ДПС мають ухвалити суди, адже правосуддя в Україні здійснюють виключно вони.

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Контекст

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПівдГЗК, Кривий Ріг) є одним із провідних виробників залізорудної сировини в Україні. Підприємство спеціалізується на видобутку та переробці бідних залізистих кварцитів для виробництва залізорудного концентрату із вмістом заліза 67,7%. Виробничі потужності комбінату дають змогу переробляти 29 млн т сирої руди та випускати 11 млн т концентрату щорічно. Контрольний пакет акцій ПівдГЗК належить нідерландській компанії Metinvest B.V., кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.

За даними YouControl, у 2024 році дохід підприємства становив 19,2 млрд грн (порівняно з 6,6 млрд грн у 2023-му), а чистий прибуток досяг 2 млрд грн (у 2023 році зафіксовано чистий збиток у 6,9 млрд грн).

23 квітня Верховний Суд зобов’язав АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» сплатити до державного бюджету 3,7 млрд грн податків і штрафів через неправомірне використання податкових пільг під час виплати дивідендів кіпрським компаніям. Суд підтримав позицію Державної податкової служби, задовольнивши касаційну скаргу.

У відповідь ПівдГЗК заявив, що діяв у межах закону під час виплати дивідендів у 2017-2019 роках, дотримуючись Податкового кодексу України та міжнародного права. Пресслужба комбінату наголосила, що кіпрські акціонери надали всі необхідні документи для застосування відповідної ставки податку на репатріацію дивідендів, а дії підприємства ґрунтувалися на роз’ясненнях Податкової служби та судовій практиці того часу. Компанія також зазначила, що подібні рішення можуть створювати ризики для інвесторів.