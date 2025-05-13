Имущество АО «ЮжГОК» передано под налоговый залог из-за неуплаты налогов и штрафов на 3,7 млрд грн

Имущество АО «ЮжГОК» передано в налоговый залог из-за неуплаты налогового долга в размере 3,7 млрд грн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Руслан Кравченко.

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По его словам, Верховный Суд обязал «ЮжГОК» уплатить эту сумму в государственный бюджет. В течение трех лет компания выплатила 29,8 млрд грн дивидендов 12 кипрским компаниям, но реальными получателями были структуры в Нидерландах, что сделало невозможным применение льготной налоговой ставки.

«К сожалению, налогоплательщик игнорирует решение суда. В течение 10 дней, предусмотренных Налоговым кодексом для добровольной уплаты, долг не был погашен. С мая он официально признан налоговым», – отметил Кравченко.

ГНС направила «ЮжГОК» письмо с требованием уплатить долг, выдала налоговое требование и приняла решение об описании имущества. На основе акта, согласованного с плательщиком, имущество было зарегистрировано в налоговом залоге.

В случае неуплаты долга имущество, внесенное в налоговый залог, будет продано для его погашения. Кроме того, на сумму долга начисляется пеня в размере 120% годовых учетной ставки НБУ.

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Контекст

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮжГОК, Кривой Рог) является одним из ведущих производителей железорудного сырья в Украине. Предприятие специализируется на добыче и переработке бедных железистых кварцитов для производства железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%. Производственные мощности комбината позволяют перерабатывать 29 млн т сырой руды и производить 11 млн т концентрата ежегодно. Контрольный пакет акций ЮжГОКа принадлежит нидерландской компании Metinvest B.V., конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

По данным YouControl, в 2024 году доход предприятия составил 19,2 млрд грн (по сравнению с 6,6 млрд грн в 2023-м), а чистая прибыль достигла 2 млрд грн (в 2023 году зафиксирован чистый убыток в 6,9 млрд грн).

23 апреля Верховный Суд обязал АО «Южный горно-обогатительный комбинат» уплатить в государственный бюджет 3,7 млрд грн налогов и штрафов из-за неправомерного использования налоговых льгот при выплате дивидендов кипрским компаниям. Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы, удовлетворив кассационную жалобу.

В ответ ЮжГОК заявил, что действовал в рамках закона при выплате дивидендов в 2017–2019 годах, соблюдая Налоговый кодекс Украины и международное право. Пресс-служба комбината подчеркнула, что кипрские акционеры предоставили все необходимые документы для применения соответствующей ставки налога на репатриацию дивидендов, а действия предприятия основывались на разъяснениях Налоговой службы и судебной практике того времени. Компания также отметила, что подобные решения могут создавать риски для инвесторов.