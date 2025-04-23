Податкова виграла суд у Південного ГЗК. Підприємство має сплатити до бюджету 3,7 млрд грн

Верховний Суд зобовʼязав АТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Йдеться про податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів кіпрським фірмам. Суд підтримав позицію податкової, задовольнивши касаційну скаргу, повідомив 23 квітня голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Деталі

Під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років ПівдГЗК перерахував дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн, зазначив Кравченко.

За його словами, при виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.

«Перевірка показала, що ці кіпрські компанії «технічні». Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям – резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне», – зазначив голова ДПС.

Податківці донарахували основний платіж – 2,98 млрд грн і штрафи – 0,8 млрд грн. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.

Підприємство після оприлюднення рішення суду матиме 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти, зазначається у повідомленні податкової. У разі несплати через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.

Контекст

Південний ГЗК (Кривий Ріг) – один з основних виробників залізорудної сировини в Україні. Спеціалізується на видобутку та збагаченні бідних залізистих кварцитів для отримання залізорудного концентрату (67,7% заліза). Виробничі потужності комбінату: 29 млн т сирої руди та 11 млн т концентрату на рік. Контрольний пакет акцій Південного ГЗК належить нідерландській Mrtinvest B.V., кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.

Дохід підприємства за результатами 2024 року – 19,2 млрд грн (у 2023-му – 6,6 млрд), чистий прибуток – 2 млрд грн (у 2023-му чистий збиток – 6,9 млрд грн), свідчать дані YouСontrol.