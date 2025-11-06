Антимонопольний комітет України надав дозвіл приватному підприємству «Укрпалетсистем», оператору мережі автозаправних станцій (АЗС) UPG, на набуття контролю шляхом одержання в оренду 34 АЗС мереж ANP і «Авіас» на Житомирщині, що входили до компаній групи «Приват». Про це йдеться в повідомленні комітету від 6 листопада.

Деталі

Зокрема, в оренду передано 34 АЗС від 10 компаній групи «Приват» – ТОВ «Альбіленд», «Вертікс-молл», «Енджел кепітал», «Корсо таун», «Лайк інвест», «Перспектива про», «Скай проєкт», «Нафтапрайм», «Ньюпорт холдінг» і «Тарос груп».

Контекст

Протягом липня–жовтня 2025 року АМКУ вже надавав дозвіл «Укрпалетсистем» на набуття контролю шляхом оренди 349 АЗС, які раніше працювали під брендами ANP і «Авіас».

Як повідомив засновник групи компаній UPG Володимир Петренко редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня, на кінець минулого місяця кількість заправок мережі зросла до 436 АЗС, і компанія повністю зосереджена на тому, щоб UPG стала абсолютним лідером на паливному ринку України.

«Наш потенціал у паливному секторі ще далеко не вичерпано. У найближчі 5–6 років ми зосередимося саме на розвитку мережі та інфраструктури. Після цього, можливо, розглянемо нові напрями», – зазначив він.

Петренко вважає оптимальним співвідношення доходів від пального та непаливних продажів 60 на 40, і, за його словами, компанія вже близька до цього показника.

«Через п’ять років я бачу мережу UPG нового покоління – це вже не просто заправки, а комфортні хаби з ресторанами, магазинами, зонами відпочинку», – поділився планами засновник UPG. Компанія розвивається за рахунок власних інвестицій, хоча відкрита до партнерств, основою залишається реінвестування прибутку. Детальніше про те, як компанії вдалося збільшити мережу в п’ять разів, та її плани на майбутнє читайте у матеріалі Forbes Ukraine.