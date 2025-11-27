У Бородянці на Київщині побудували перше в Україні укриття для цивільних нового типу – підземний сталевий бункер моделі «Цитадель», створений групою «Метінвест» у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій. Про це інформує пресслужба компанії 27 листопада.