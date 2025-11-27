У Бородянці на Київщині побудували перше в Україні укриття для цивільних нового типу – підземний сталевий бункер моделі «Цитадель», створений групою «Метінвест» у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій. Про це інформує пресслужба компанії 27 листопада.
- У «Метінвесті» зазначають, що мають значний досвід виробництва сталевих підземних укриттів для військових об’єктів – оборонних поясів, операторів дронів, підземних шпиталів і командних пунктів, які успішно показали свою ефективність у бойових умовах.
- Понад 800 таких бункерів уже встановлено по всій Україні. Наразі компанія адаптує ці рішення для захисту цивільного населення.
- Модульні сталеві підземні укриття – «криївки» – можуть у різних конфігураціях встановлюватися для захисту людей від обстрілів у цивільних об’єктах, школах, лікарнях, додали у компанії.
- «Цитадель» – це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на подвір’ях або поруч із будівлями.
- Укриття, змонтоване в Бородянці, розраховано на перебування 48 людей і обладнано двома захищеними виходами, вбиральнями, автономними джерелами живлення, води, обігріву, вентиляції. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням.
- Планується встановити ще п’ять таких споруд на території Бородянки поруч з адміністративними, соціальними та житловими об’єктами, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України. Монтаж тривав менше місяця. У майбутньому проєкт буде розширено на прифронтові території, де час підльоту ракет є критично коротким.
- Вартість споруди становить 5,5 млн грн.
Контекст
У жовтні в Одесі з’явився перший в Україні підземний навчальний хаб, інтегрований у структуру військового навчального закладу. Об’єкт створено для безперервного освітнього процесу під час повітряних тривог та загроз. Його збудував «Метінвест». Вартість проєкту оцінюється в 16 млн грн.
