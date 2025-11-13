На міжнародній виставці Rebuild Ukraine у Варшаві презентували архітектурну концепцію майбутнього житлового кварталу для 1000 сімей переселенців із Маріуполя. Меморандум про передачу архітектурно-технічних рішень для будівництва житла підписали Маріупольська міська рада та група «Метінвест», йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Розробку архітектурного проєкту профінансувала група «Метінвест» Ріната Ахметова в межах концепції відновлення України «Сталева мрія».

Квартал у Білій Церкві має стати першим пілотним проєктом, збудованим із використанням модульної сталевої технології, що дозволяє скоротити терміни й вартість будівництва.

Зведення відбуватиметься коштом місцевого бюджету, акумульованого Маріупольською міською радою з 2022 року. До реалізації долучені Міністерство розвитку громад та територій, Київська ОВА й Білоцерківська міськрада.

У кварталі передбачені житлові будинки, соціальна інфраструктура та громадські простори, зокрема меморіал Героїв Гарнізону Маріуполя.

Квартири передадуть у власність маріупольської громади. Вони будуть повністю відремонтовані, мебльовані й обладнані побутовою технікою. Оренда буде соціальною – нижчою за ринкову, а деякі пільгові категорії зможуть проживати безоплатно за державними програмами.

Архітектурна концепція майбутнього житлового кварталу в Білій Церкві

Контекст

Соціальне житло для ВПО з Маріуполя стане першим в Україні об’єктом, що відповідає принципам сучасного доступного житла, розробленим командою Big City Lab, архітектурним бюро PUPA та компанією Civitta на запит Мінрозвитку. Концепція створена з урахуванням досвіду Франції, Швейцарії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та адаптована під українські реалії, кажуть експерти.

Маріуполь, 90% інфраструктури якого знищено під час російської блокади, залишається одним із найбільш постраждалих міст України. Понад 200 000 його мешканців втратили домівки й зараз проживають на підконтрольній Україні території. «Сталева мрія» від «Метінвесту» передбачає універсальні рішення для швидкої відбудови країни – компанія вже розробила понад 200 типових проєктів житлових і соціальних будівель.

На сьогодні бажання отримати житло за урядовою постановою виявили понад 9000 маріупольців, із них зареєстровано понад 4500 сімей, серед яких військові, літні люди, родини з дітьми та соціально вразливі категорії. Надалі проєкт планують масштабувати на інші міста з великою кількістю переселенців – Львів і Дніпро.