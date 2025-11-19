Metinvest B.V. (Нідерланди) – материнська компанія групи «Метінвест» – виплатила черговий купон за єврооблігаціями 2029 року. Попри війну група продовжує виконувати свої боргові зобовʼязання, зокрема перед власниками євробондів, йдеться у повідомленні компанії у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».
Деталі
- Термін виплат купонів за євробондами-2029 – 17 листопада. Ставка купону – 7,750% річних.
- Пресслужба групи «Метінвест» підтвердила, що купон було сплачено вчасно.
Контекст
Зменшення боргового навантаження залишалося ключовим пріоритетом у першому півріччі 2025 року, зазначила група. Заборгованість «Метінвесту» скоротилася на $133 млн з початку року. Група повністю виплатила основний борг за єврооблігаціями на €300 млн з погашенням у 2025 році.
Виторг «Метінвесту» у першій половині 2025 року скоротився на 13% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до $3,55 млрд. Чистий збиток досяг $58 млн проти $179 млн чистого прибутку за аналогічний період 2024-го.
У першому кварталі 2025 року група збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.
