В Одесі з’явився перший в Україні підземний навчальний хаб, інтегрований у структуру військового навчального закладу. Об’єкт створено для безперервного освітнього процесу під час повітряних тривог та загроз, повідомляє пресслужба «Метінвесту». Інвестиції компанії в створення хабу становлять 16 млн грн.

Деталі

Підземний комплекс площею близько 100 кв. м зведено зі сталевих модулів. Укриття відповідає державним будівельним нормам і поєднує функції безпечного простору та навчальних аудиторій. Його конструкція складається з готових сталевих модулів, виготовлених на заводі, що дає змогу змонтувати споруду лише за півтора місяця.

Хаб розташований поза межами основної будівлі та сполучається з нею сталевими переходами. Укриття достатньо глибоко занурене під землю, що забезпечує надійний захист від уламків і дронових атак.

Укриття розраховане на понад 70 осіб для навчання та до 150 – для тимчасового перебування. Усередині облаштовано три навчальні приміщення, санвузли, п’ять виходів (зокрема аварійний) і складані меблі, які дозволяють трансформувати простір під різні формати занять.

Проєкт реалізовано з використанням сталі Групи «Метінвест» у межах концепції «Сталева мрія». Компанія профінансувала будівництво на 16 млн грн. Ініціатива належала Військовій академії (м. Одеса), яка звернулася по допомогу для забезпечення навчання під час повітряних тривог.

Такі укриття, випробувані військовими, можуть стати рішенням і для цивільних – від шкіл і університетів до лікарень та адміністративних будівель – усюди, де потрібно швидко убезпечити людей, наголосили в компанії. Обʼєкт цілком реально інтегрувати як до наявних будівель, так і до нових проєктів. Укриття можна швидко адаптувати під потреби замовників – за площею, кількістю людей або функціями приміщення.

Компанія також має проєкти тимчасових і протирадіаційних укриттів та сховищ, додали в «Метінвесті».

Контекст

Група «Метінвест» збільшила виробництво залізорудної продукції у 2024 році, водночас показники випуску сталі залишилися майже незмінними. Вугільний сегмент постраждав через бойові дії та перебої з енергопостачанням.

У 2024-му чистий збиток групи зріс ушестеро проти попереднього року, перевищивши $1,1 млрд. Через наближення фронту та загрозу для життя співробітників «Метінвест» зупинив роботу Покровської вугільної групи, а влітку минулого року через нерентабельність виробництва довелося вивести в простій Інгулецький ГЗК.

Водночас з 1 квітня цього року «Метінвест» підвищив заробітні плати працівникам.

У першому кварталі 2025 року група збільшила виробництво чавуну, сталі, готової продукції та залізорудного концентрату порівняно з відповідним періодом минулого року. Водночас через зупинку шахти у Покровську обвалилося видобування вугілля.

Група «Метінвест» скоротила виторг на 13% за результатами першого півріччя, прибуток змінився на збиток.