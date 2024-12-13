«Метінвест» зупинив роботу шахти, яка забезпечувала майже половину видобутку групи в Україні

Найбільший виробник сталі в Україні, група «Метінвест» Ріната Ахметова, призупинила роботу вугільного майданчика в селищі Піщане біля Покровська, що забезпечував майже половину видобутку вугілля компанії в Україні. Про це йдеться в документі , опублікованому 12 грудня на європейській фондовій біржі Euronext.

Деталі

Рішення ухвалено через загострення безпекової ситуації, зокрема наближення фронту та посилення обстрілів.

На об’єкті, де розташовані вертикальний ствол №3 шахтоуправління «Покровське» та адміністративний комплекс, проведено евакуацію основного персоналу та їхніх родин.

Інші ключові підприємства «Метінвесту» продовжують працювати. Компанія спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та ЗСУ стежить за ситуацією і ухвалюватиме рішення щодо роботи своїх об’єктів залежно від розвитку подій.

Наразі компанія оцінює вплив призупинення роботи шахти, водночас про закриття інших шахт у регіоні не повідомляється.

Контекст

3 грудня «Метінвест» попередив про загрозу наближення фронту до найбільшого виробника коксівного вугілля в Україні – шахти «Покровське». Один зі стовбурів шахти тепер розташований менш ніж за 10 км від лінії фронту.

Шахта, що знаходиться приблизно за 10 км на захід від Покровська, є єдиним джерелом вугілля для виробництва коксу в Україні, що є ключовим компонентом у сталеварінні. Ця галузь є другою за значенням після сільського господарства, що приносить валютні надходження в країну.

В разі втрати шахт у Покровську виробництво сталі може значно знизитися, попереджає голова асоціації українських металургів Олександр Каленков. За його прогнозами, у 2024 році виробництво могло б досягти 7,5 млн тонн сталі, а в 2025 – 10 млн тонн. Однак, якщо шахти будуть втрачені, цей показник може впасти до 2-3 млн тонн, що означатиме скорочення на 50-70%.

Ускладнює ситуацію також складність імпорту вугілля через військові ризики та адаптованість українських портів більше до експорту, аніж до імпорту. Імпорт вугілля підвищить витрати на виробництво, що зробить українську сталь менш конкурентоспроможною.

Можливими альтернативними джерелами вугілля можуть бути США та Південна Африка. Деякі підприємства, зокрема «АрселорМіттал Кривий Ріг», вже почали накопичувати запаси на випадок перебоїв у постачанні. Проте у разі втрати шахт у Покровську, імпорт вугілля без сумніву збільшить витрати на виробництво сталі.