Плани всередині планів. «Метінвест» збудує металургійний завод в Італії. Він має на третину збільшити попит на сировину з українських комбінатів. Forbes Ukraine зібрав деталі проєкту на мільярди доларів

Найбільша приватна компанія України «Метінвест» Ріната Ахметова у 2025-му розпочне будівництво металургійного заводу в італійській Тоскані. Він стане другим за потужністю найбільшим прокатним активом групи та на 60% працюватиме на українській сировині. Але за умови: група має побудувати в Україні ще один завод вартістю до $1 млрд. Що планує холдинг Рината Ахметова?

Наприкінці листопада СЕО «Метінвесту» Юрій Риженков підписав декларацію з Міністерством підприємств і виробництва Італії про будівництво металургійного заводу Metinvest Adria в місті Пьомбіно, в італійському регіоні Тоскана.

Старт будівництва заплановано на початок 2025-го, запуск заводу – в середині 2028-го. Стримуючий фактор – група досі не отримала кредитне фінансування під цей проєкт. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та такі місцеві банки, як Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у фінансовій підтримці проєкту, йдеться в повідомленні пресслужби «Метінвесту».