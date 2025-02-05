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якщо немає зв'язку «Київстар», Vodafone і lifecell /колаж Анастасія Решетнік
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Forbes Digital

«10 годин – дуже висока вимога». «Київстар», Vodafone і lifecell до 1 лютого мали забезпечити зв’язок без світла впродовж 10 годин. Який результат?

Люба Балашова /з особистого архіву
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

«Київстар», Vodafone і lifecell до 1 лютого мали забезпечити зв’язок без світла впродовж 10 годин Фото колаж Анастасія Решетнік

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На 1 лютого зв’язок операторів «Київстар», Vodafone і lifecell мав стабільно працювати 10 годин без світла. Такою була вимога Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ). Попри мільярдні інвестиції, повністю виконати вимогу не вдалося. Чи може бути компроміс із НЦУ? 

Жоден з операторів не виконав повністю вимоги НЦУ через їх складність, каже співрозмовник Forbes Ukraine із одного з операторів. Він спілкувався анонімно, оскільки не уповноважений на офіційні коментарі. Це підтверджує чиновник в одному з відомств, який знайомий із даними компаній про виконання вимог НЦУ.  

Розпорядження НЦУ від липня 2024-го зобов’язує операторів забезпечити резервним живленням 100% своїх базових станцій. «Акумулятори є на більшості наших базових станцій, але забезпечити їх роботу на 10 годин неможливо», – каже топменеджер одного з українських мобільних операторів, який спілкувався анонімно через чутливість теми. «Намагаємося досягти компромісу з державою щодо роботи в блекаути», – додає співрозмовник з іншого оператора.

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