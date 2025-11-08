«Укренерго» 8 листопада повідомило про нові обмеження електропостачання по всій країні через масовані атаки на енергосистему. Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську ТЕС, що означає втрату генерації Харківській та Київській областях.

Деталі

Через масштабні російські обстріли в ніч проти 8 листопада повністю зупинили роботу дві ключові ТЕС державної «Центренерго» – Зміївська у Харківській області та Трипільська на Київщині.

«Станції у вогні, генерація – нульова», – заявила компанія. Обстріл став найпотужнішим для «Центренерго» від початку повномасштабного вторгнення.

Росія застосувала «небачену кількість ракет і безліч дронів», що одночасно атакували об’єкти, відновлені після ударів 2024 року. У компанії заявили, що всі результати річних ремонтів втрачено.

Ввечері 8 листопада удару зазнала і теплоелектростанція енергохолдингу ДТЕК, повідомила пресслужба компанії. Пошкодження обладнання є серйозними, повідомила компанія. Регіон, де сталася атака, не розголошується. З початку повномасштабної війни ТЕС ДТЕК зазнали понад 210 атак.

На тлі руйнувань Міненергетики відправило оперативні групи для ліквідації наслідків. Міністерка енергетики Світлана Гринчук відвідала Харківщину разом із головою ОВА Олегом Синєгубовим, де оглянула пошкоджені об’єкти та провела засідання штабу з відновлення енергопостачання.

«Ситуація складна, але енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати систему», – заявила міністерка. За її словами, українські Сили оборони знешкодили десятки ракет і сотні «шахедів», однак збиття балістичних ракет залишається технічно складним завданням.

Тим часом ʼУкренергоʼ оголосило про введення обмежень споживання по всій Україні: 8 листопада – аварійні відключення триватимуть до кінця доби; 9 листопада – діятимуть графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59, обсягом від 2 до 4 черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

В «Укренерго» зазначили, що обсяг і час вимкнень можуть змінюватися, а інформацію слід перевіряти на сторінках обленерго. ʼКоли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливоʼ, – йдеться у повідомленні.

Контекст

За даними Міненерго, у ніч на 8 листопада Росія атакувала обʼєкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Ворог випустив по Україні понад 450 ударних дронів і 45 ракет різних типів, завдаючи прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури.

У липні 2022 року Росія окупувала «Вуглегірську» ТЕС на Донеччині. Навесні 2024 року окупанти ракетними ударами знищили Зміївську й Трипільську станції. На відновлення двох ТЕС Кабмін виділив «Центренерго» 1,5 млрд грн.

Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт була найбільшим енергогенеруючим обʼєктом на території Київської області.