Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини. Про це він написав у Facebook 18 серпня. Доповнено 13:24. Очільник МЗС України Андрій Сибіга відповів на звинувачення нагадавши, що саме Росія розпочала війну і відмовляється її припинити, а Угорщина, попри попередження, зберегла залежність від Москви.

Деталі

Сіярто не уточнив назву нафтопроводу, але, ймовірно, йдеться про «Дружбу», через який Угорщина імпортує понад 50% російської нафти сорту Urals. «Цей напад на нашу енергетичну безпеку є неприйнятним», – заявив він.

Він процитував заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна, який зазначив, що російські фахівці працюють над відновленням трансформаторної станції, необхідної для роботи нафтопроводу, але терміни відновлення поставок залишаються невідомими.

Сіярто висловив обурення, стверджуючи, що «Брюссель і Київ три з половиною роки намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні», а атаки на енергетичну інфраструктуру мають таку ж мету. Він наголосив, що за уряду Віктора Орбана Угорщина прагне залишатися осторонь російсько-українського конфлікту, який «не є її війною».

На завершення Сіярто нагадав, що електроенергія з Угорщини відіграє важливу роль в енергозабезпеченні України.

Доповнено 13:24. Сибіга наголосив, що Росія, а не Україна, є ініціатором війни, і закликав Угорщину звертатися зі скаргами до Москви, яка залишається ненадійним партнером, замість звинувачень на адресу Києва.

Контекст

Пріоритетом для Єврокомісії стало припинення імпорту російського газу та скрапленого природного газу до ЄС, із введенням юридично обов’язкової заборони до кінця 2027 року. Пропозиція розроблена так, щоб Угорщина та Словаччина не могли її заблокувати, йдеться в плані Єврокомісії.

Угорщина, яка у 2022 році отримала від ЄС виняток щодо імпорту російської нафти через нафтопровід «Дружба», перебуває під тиском, щоб припинити ці поставки до 2027 року. Прем’єр-міністр Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, виступає проти санкцій ЄС щодо Росії та гальмує вступ України до Євросоюзу.

У липні угорська компанія Mol заявила, що готова відмовитися від російської нафти на користь поставок через нафтопровід Одеса–Броди. Mol вважає цей маршрут оптимальним для диверсифікації, що дозволить отримувати нафту від світових постачальників через порт Одеси. Нафта надходитиме до Угорщини через південну гілку «Дружби», яка з’єднується з Одеса–Броди біля українсько-польського кордону.