Угорщина та Словаччина продовжують залежати від постачання російського газу та нафти та підтримують теплі відносини з РФ.

Угорщина та Словаччина на зустрічі глав МЗС країн ЄС вирішили не підтримувати 18-тий пакет санкцій проти Росії, заявив 23 червня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції, пише Reuters .

Ключові факти

Міністр повідомив, що Угорщина та Словаччина вирішили заблокувати пакет санкцій у відповідь на плани Євросоюзу щодо поетапної відмови від імпорту російських енергоносіїв.

«Ми зробили це, тому що Європейський союз… хоче заборонити державам-членам, включаючи Угорщину та Словаччину, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше», – сказав Сійярто.

Для схвалення пропозицій щодо санкцій потрібна одностайність у блоці.

Контекст

10 червня Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, націлений на доходи Москви від енергоносіїв, її банки та військову промисловість.

У відповідь премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Європейська комісія не знайде вирішення ситуації, з якою Словаччина зіткнеться, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Пізно ввечері 22 червня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС зняти з порядку денного питання про заборону постачання російських енергоносіїв через очікуване зростання цін на енергоносії після бомбардувань Сполученими Штатами Ірану.