Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, что повлекло за собой остановку поставок нефти в Венгрию. Об этом он написал в Facebook 18 августа.

Подробности

Сийярто не уточнил название нефтепровода, но, вероятно, речь идет о «Дружбе», через который Венгрия импортирует более 50% российской нефти сорта Urals. «Это нападение на нашу энергетическую безопасность неприемлемо», – заявил он.

Он процитировал замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, который отметил, что российские специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции, необходимой для работы нефтепровода, но сроки возобновления поставок остаются неизвестными.

Сийярто выразил возмущение, утверждая, что «Брюссель и Киев три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине», а атаки на энергетическую инфраструктуру преследуют такую же цель. Он подчеркнул, что правительство Виктора Орбана Венгрия стремится оставаться в стороне от российско-украинского конфликта, который «не является ее войной».

В завершение Сийярто напомнил, что электроэнергия из Венгрии играет немаловажную роль в энергообеспечении Украины.

Контекст

Приоритетом для Еврокомиссии стало прекращение импорта российского газа и сжиженного природного газа в ЕС с введением юридически обязательного запрета до конца 2027 года. Предложение разработано так, чтобы Венгрия и Словакия не могли его заблокировать, говорится в плане Еврокомиссии.

Венгрия, которая в 2022 году получила от ЕС исключение импорта российской нефти через нефтепровод «Дружба», находится под давлением, чтобы прекратить эти поставки до 2027 года. Премьер-министр Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, выступает против санкций ЕС в отношении России и тормозит вступление Украины в Евросоюз.

В июле венгерская компания Mol заявила, что готова отказаться от российской нефти в пользу поставок через нефтепровод Одесса–Броды. Mol считает этот маршрут оптимальным для диверсификации, позволяющей получать нефть от мировых поставщиков через порт Одессы. Нефть будет поступать в Венгрию через южную ветку «Дружбы», соединяемую с Одесса–Броды возле украинско-польской границы.