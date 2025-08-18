Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в атаке на нефтепровод, что повлекло за собой остановку поставок нефти в Венгрию. Об этом он написал в Facebook 18 августа.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Сийярто не уточнил название нефтепровода, но, вероятно, речь идет о «Дружбе», через который Венгрия импортирует более 50% российской нефти сорта Urals. «Это нападение на нашу энергетическую безопасность неприемлемо», – заявил он.
- Он процитировал замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, который отметил, что российские специалисты работают над восстановлением трансформаторной станции, необходимой для работы нефтепровода, но сроки возобновления поставок остаются неизвестными.
- Сийярто выразил возмущение, утверждая, что «Брюссель и Киев три с половиной года пытаются втянуть Венгрию в войну в Украине», а атаки на энергетическую инфраструктуру преследуют такую же цель. Он подчеркнул, что правительство Виктора Орбана Венгрия стремится оставаться в стороне от российско-украинского конфликта, который «не является ее войной».
- В завершение Сийярто напомнил, что электроэнергия из Венгрии играет немаловажную роль в энергообеспечении Украины.
Контекст
Приоритетом для Еврокомиссии стало прекращение импорта российского газа и сжиженного природного газа в ЕС с введением юридически обязательного запрета до конца 2027 года. Предложение разработано так, чтобы Венгрия и Словакия не могли его заблокировать, говорится в плане Еврокомиссии.
Венгрия, которая в 2022 году получила от ЕС исключение импорта российской нефти через нефтепровод «Дружба», находится под давлением, чтобы прекратить эти поставки до 2027 года. Премьер-министр Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, выступает против санкций ЕС в отношении России и тормозит вступление Украины в Евросоюз.
В июле венгерская компания Mol заявила, что готова отказаться от российской нефти в пользу поставок через нефтепровод Одесса–Броды. Mol считает этот маршрут оптимальным для диверсификации, позволяющей получать нефть от мировых поставщиков через порт Одессы. Нефть будет поступать в Венгрию через южную ветку «Дружбы», соединяемую с Одесса–Броды возле украинско-польской границы.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.